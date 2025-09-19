Американец Александр Ковачевич сыграет против француза Валантена Руайе в первом круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 11:30 мск.
Ковачевич
Американский теннисист в этом году наконец-то закрепился в первой сотне рейтинга.
В Чэнду Александр приехал в статусе 69-й ракетки мира.
Ранее в текущем сезоне Ковачевич дважды доходил до финала на харде: в феврале он проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в решающем матче на турнире в Монпелье, а в июле уступил Денису Шаповалову в мексиканском Лос-Кабосе.
Правда, после мексиканского турнира Ковачевич до сих пор выиграл лишь два матча.
На US Open американец проиграл в первом круге представителю Гонконга Коулмену Вонгу.
Руайе
Валантен тем временем тоже имеет неплохие шансы завершить год в топ-100.
Французский теннисист занимает 88-е место в текущей версии рейтинга. Это пока что его наивысшая позиция в карьере.
Руайе пробился в основную сетку китайского турнира через квалификацию. В отборе он выиграл у 17-летнего китайца Чарльза Чэна и американца Элиота Спиццирри.
Здесь также важно уточнить, что Руайе дебютировал в первой сотне рейтинга, прежде всего, благодаря серии успешных выступлений на «челленджерах», тогда как на уровне основного тура в этом году он выиграл пока лишь три матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ковачевича в этом матче можно поставить за 2.08, победу Руайе букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: на самом деле тяжело здесь будет, прежде всего, французу, а не американцу, который в этом сезоне добился внушительного прогресса в игре и результатах на харде.
Рекомендуемая ставка: победа Ковачевича за 2.08.