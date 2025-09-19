Александрова обеспечит место в топ-4 розыгрыша в Сеуле?

прогноз на матч WTA в Сеуле, ставка за 2.10

Элла Зайдель из Германии сыграет против Екатерины Александровой в четвертьфинале турнира в Сеуле. Матч пройдёт 19 сентября, начало — в 10:30 мск.

Зайдель

Элла Зайдель добилась неожиданного результата в матче второго круга, обыграв бразильскую теннисистку Хаддад Майю (6:7, 7:6, 7:5). На корте теннисистки провели 3 часа 31 минуту.

В момент матча Элла Зайдель реализовала четыре брейк-пойнта из десяти и допустила одиннадцать ошибок на собственной подаче.

В первом раунде турнира в Сеуле Зайдель нанесла поражение француженке Джессике Понше (5:7, 6:4, 6:2).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Эооа Зайдель занимает 105 место.

Александрова

Россиянка Екатерина Александрова одержала волевую победу над Луи Боиссон из Франции (4:6, 6:2, 6:2). Нашей теннисистке потребовалось 2 часа и 2 минуты, чтобы сломить сопротивление соперницы.

Екатерина Александрова выполнила 6 эйсов, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

На US Open Екатерина Александрова смогла добраться до четвертого круга, где уступила второй ракетке планеты Иге Свентек (3:6, 1:6). На нью-йоркском мэйджоре российская теннисистка смогла обыграть немку Зигемунд, китаянку Ван и латвийку Севастову.

В рейтинге WTA Екатерина Александрова занимает 11 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.26, победу Зайдель букмекеры предлагают за 3.90.

Прогноз: Екатерина Александрова входит в число основных претенденток на победу в турнире в Сеуле. 11-я ракетка мира после тяжелой игры с Боиссон наверняка извлечет урок.

Со стороны россиянки не стоит ожидать недооценки, ставим на проход Александровой в полуфинал южнокорейского «пятисотника».

2.10 Ф2 (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.10.