прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 2.00

Австралиец Джордан Томпсон сыграет против чилийца Алехандро Табило в первом круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 09:00 мск.

Томпсон

Австралийского теннисиста в течение сезона неоднократно беспокоили травмы, из-за чего он до сих пор сыграл лишь 25 матчей.

При этом у Джордана пока отрицательный баланс — 12 побед и 13 поражений.

После Уимблдона, на котором он дошел до 1/8 финала, Томпсон провел всего четыре матча.

Томпсон без шансов проиграл Адриану Маннарино в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Вскоре после этого он уступил 37-летнему французу во втором раунде US Open.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Томпсон проиграл бельгийцу Зизу Бергсу в рамках Кубка Дэвиса.

Табило

Алехандро по-прежнему находится за пределами топ-100, поэтому в основную сетку ему пришлось прорываться через квалификацию.

В решающем отборочном матче чилиец переиграл южноафриканца Ллойда Харриса в матче с тремя тай-брейками — 7:6, 6:7, 7:6.

На прошлой неделе Табило дошел до финала на «челленджере» в Гуанчжоу. В решающем матче он проиграл аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло.

В этом сезоне латиноамериканец выиграл лишь пять матчей на уровне основного тура. При этом после Ролан Гаррос он еще ни разу не побеждал на турнирах ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Томпсона можно поставить за 2.00, а на победу Табило — за 1.78.

Прогноз: Табило за последнюю неделю провел семь матчей, при этом его встреча с Харрисом продолжалась почти три часа. Вполне вероятно, что чилиец не успеет восстановиться к предстоящей игре. В этом плане у австралийца будет преимущество.

2.00 Победа Томпсона Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Томпсона за 2.00.