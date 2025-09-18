прогноз на матч турнир в Ханчжоу (Китай), ставка за 1.99

Итальянец Маттео Берреттини сыграет против чеха Далибора Сврчины в первом круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 08:30 мск.

Берреттини

Маттео наконец-то восстановился после травмы мышц живота, из-за которой ему пришлось пропустить почти весь летний отрезок сезона.

Свой предыдущий матч итальянец провел в конце июня, когда сенсационно проиграл поляку Камилю Майхшаку в первом круге Уимблдона.

В текущем сезоне Берреттини провел пока лишь 25 матчей. Сейчас у него 14 побед и 11 поражений.

В начале года у Береттини было несколько неплохих результатов на харде, благодаря которым он по-прежнему находится недалеко от топ-50.

Прогнозы на теннис

В феврале Маттео дошел до четвертьфинала на турнирах в Дохе и Дубае, а в марте добрался до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами.

Сврчина

Далибор тем временем сыграл уже около 70 матчей в этом году (42 победы и 26 поражений).

Не так давно чешский теннисист наконец-то дебютировал в топ-100. Эту неделю он проводит в статусе 99-й ракетки мира.

При этом в Ханчжоу Сврчине пришлось играть в квалификацию. В решающем отборочном матче он уступил итальянцу Джулио Дзеппьери, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

Также важно уточнить, что Сврчина прорвался в первую сотню рейтингу благодаря успешным выступлениям на «челленджерах».

На уровне основного тура 22-летний чех в текущем сезоне выиграл пока лишь один матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.27, победу Сврчины букмекеры предлагают за 3.76.

Прогноз: на самом деле сейчас нет уверенности в том, что итальянец спокойно выиграет первый матч после травмы. Хотя ему действительно достался не самый опасный соперник, скорее всего, Берреттини будет тяжело в предстоящей игре.

1.99 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.99.