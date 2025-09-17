прогноз на матч турнир в Ханчжоу (Китай), ставка за 2.28

Американец Александр Ковачевич сыграет против итальянца Луки Нарди в первом круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 09:00 мск.

Ковачевич

Американский теннисист в этом году наконец-то закрепился в первой сотне рейтинга.

В Чэнду Александр приехал в статусе 69-й ракетки мира.

Ранее в текущем сезоне Ковачевич дважды доходил до финала на харде: в феврале он проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в решающем матче на турнире в Монпелье, а в июле уступил Денису Шаповалову в мексиканском Лос-Кабосе.

Правда, после мексиканского турнира Ковачевич до сих пор выиграл лишь два матча.

На US Open американец проиграл в первом круге представителю Гонконга Коулмену Вонгу.

Нарди

Лука в середине августа прошел три раунда на «Мастерсе» в Цинциннати. Это позволило ему остаться в топ-100.

Интересно, что изначально итальянец не прошел квалификацию на американском «тысячнике», но все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер.

Прежде чем проиграть Карлосу Алькарасу, Нарди победил Тиаго Тиранте и Дениса Шаповалова. Еще в одном матче его соперником был Якуб Меншик, который не смог завершить встречу из-за плохого самочувствия.

На US Open Нарди проиграл в первом круге чеху Томашу Махачу, при этом взяв лишь пять геймов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ковачевича в этом матче можно поставить за 1.72, победу Нарди букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: весной Лука спокойно обыграл американца на грунте в Эшториле — 6:2, 6:3. На харде такое вряд ли возможно, поскольку на этом покрытии Ковачевич играет заметно лучше. Но все равно сейчас лучше выбрать ставку без учета исхода.

2.28 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.