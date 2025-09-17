Американец Александр Ковачевич сыграет против итальянца Луки Нарди в первом круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 09:00 мск.

Ковачевич

Американский теннисист в этом году наконец-то закрепился в первой сотне рейтинга.

В Чэнду Александр приехал в статусе 69-й ракетки мира.

Ранее в текущем сезоне Ковачевич дважды доходил до финала на харде: в феврале он проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в решающем матче на турнире в Монпелье, а в июле уступил Денису Шаповалову в мексиканском Лос-Кабосе.

Правда, после мексиканского турнира Ковачевич до сих пор выиграл лишь два матча.

На US Open американец проиграл в первом круге представителю Гонконга Коулмену Вонгу.

Нарди

Лука в середине августа прошел три раунда на «Мастерсе» в Цинциннати.  Это позволило ему остаться в топ-100.

Интересно, что изначально итальянец не прошел квалификацию на американском «тысячнике», но все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер.

Прежде чем проиграть Карлосу Алькарасу, Нарди победил Тиаго Тиранте и Дениса Шаповалова.  Еще в одном матче его соперником был Якуб Меншик, который не смог завершить встречу из-за плохого самочувствия.

На US Open Нарди проиграл в первом круге чеху Томашу Махачу, при этом взяв лишь пять геймов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ковачевича в этом матче можно поставить за 1.72, победу Нарди букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: весной Лука спокойно обыграл американца на грунте в Эшториле — 6:2, 6:3.  На харде такое вряд ли возможно, поскольку на этом покрытии Ковачевич играет заметно лучше.  Но все равно сейчас лучше выбрать ставку без учета исхода.

2.28Тотал сетов больше 2,5Ставка на матч #1Поставить

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.