Американец Александр Ковачевич сыграет против итальянца Луки Нарди в первом круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 09:00 мск.
Ковачевич
Американский теннисист в этом году наконец-то закрепился в первой сотне рейтинга.
В Чэнду Александр приехал в статусе 69-й ракетки мира.
Ранее в текущем сезоне Ковачевич дважды доходил до финала на харде: в феврале он проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в решающем матче на турнире в Монпелье, а в июле уступил Денису Шаповалову в мексиканском Лос-Кабосе.
Правда, после мексиканского турнира Ковачевич до сих пор выиграл лишь два матча.
На US Open американец проиграл в первом круге представителю Гонконга Коулмену Вонгу.
Нарди
Лука в середине августа прошел три раунда на «Мастерсе» в Цинциннати. Это позволило ему остаться в топ-100.
Интересно, что изначально итальянец не прошел квалификацию на американском «тысячнике», но все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер.
Прежде чем проиграть Карлосу Алькарасу, Нарди победил Тиаго Тиранте и Дениса Шаповалова. Еще в одном матче его соперником был Якуб Меншик, который не смог завершить встречу из-за плохого самочувствия.
На US Open Нарди проиграл в первом круге чеху Томашу Махачу, при этом взяв лишь пять геймов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ковачевича в этом матче можно поставить за 1.72, победу Нарди букмекеры предлагают за 2.11.
Прогноз: весной Лука спокойно обыграл американца на грунте в Эшториле — 6:2, 6:3. На харде такое вряд ли возможно, поскольку на этом покрытии Ковачевич играет заметно лучше. Но все равно сейчас лучше выбрать ставку без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.