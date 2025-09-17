прогноз на матч турнира в Сеуле, ставка за 2.32

Американка София Кенин сыграет против австралийки Майи Джойнт во втором круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 08:00 мск.

Джойнт

Майя в первом раунде одержала победу над чешкой Линдой Фрухвиртовой — 6:4, 7:6.

Ранее в этом году австралийская теннисистка выиграла два турнира на уровне основного тура.

В конце мая Джойнт стала чемпионкой грунтового турнира в Рабате, а в июне взяла титул на траве в Истборне.

Благодаря этим успехам она дебютировала в топ-50. Эту неделю 19-летняя теннисистка проводит в статусе 45-й ракетки мира.

На харде лучшим результатом Майи пока остается выход в полуфинал в Хобарте. Кроме того, она выиграла по два матча на «тысячнике» в Цинциннати и на «пятисотнике» в Мериде.

Кенин

София в первом круге одержала волевую побежу над немкой Лаурой Зигемунд — 2:6, 6:3, 7:5.

Американская теннисистка прервала серию из четырех поражений.

После «пятисотника» в Вашингтоне, на котором она уступила во втором круге Тейлор Таунсенд, Кенин не прошла ни раунда в Монреале, Цинциннати и на US Open, проиграв Виктории Мбоко, Варваре Грачевой и Эшлин Крюгер соответственно.

Более того, после Открытого чемпионата Франции чемпионка Australian Open-2020 до сих пор выиграла лишь три матча.

Кенин по-прежнему находится в топ-30 исключительно благодаря неплохим результатам в начале года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джойнт в этом матче можно поставить за 1.66, победу Кенин букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: в начале года Майя разгромила Софию на турнире в Хобарте — 6:3, 6:1. Скорее всего, в предстоящем матче американка возьмет больше четырех геймов, но при этом снова проиграет талантливой австралийке.

Рекомендуемая ставка: победа Джойнт + тотал геймов больше 18,5 за 2.32.