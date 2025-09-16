2-й тайм Эспаньол — МальоркаОнлайн
    Хаддад-Майя проиграет 306-й ракетке мира?

    Хаддад-Майя — Бэк. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Хаддад-Майя — Бэк
    Беатрис Хаддал-Майя
    Бразильянка Беатрис Хаддал-Майя сыграет против кореянки Да Ён Бэк в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хаддад-Майя — Бэк, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. Сеул. Женщины 16 Сентября 2025 года

    Беатрис Хаддад-Майя

  • Бразилия
    •  Беатрис Хаддад-Майя 13:30 Da-Yeon Back

    Da-Yeon Back

  • Сеул. Женщины
    Хаддад-Майя

    Беатрис — действующая чемпионка турнира в столице Южной Кореи.

    А это значит, что на этой неделе бразильянке придется защищать 500 очков, без которых она может оказаться за пределами топ-40.

    У Хаддад-Майя на данный момент просто ужасный баланс — в этом году она выиграла лишь 15 матчей и потерпела 25 поражений.

    Прогнозы на теннис

    Правда, судя по недавним турнирам, латиноамериканка неплохо подготовилась к заключительному отрезку сезона.

    Хаддад-Майя выиграла три матча на Открытом чемпионате США и дошла до четвертьфинала на турнире в Сан-Паулу.

    Бэк

    Да Ён пятый год подряд сыграет в основной сетке домашнего турнира.

    Но как в предыдущих случаях, она снова получила от организаторов wild card.

    Эту неделю Бэк начала в статусе 306-й ракетки мира. Выше 295-й строчки она пока не поднималась.

    В текущем сезоне 23-летняя кореянка выиграла 40 матчей из 58-ми. Но здесь важно уточнить, что до сих пор она играла исключительно на уровне ITF.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хаддад-Майя в этом матче можно поставить за 1.14, победу Бэк букмекеры предлагают за 5.60.

    Прогноз: у бразильянки точно нет проблем с мотивацией, эта неделя чуть ли не самая главная для нее в этом году. Рискнем предположить, что Беатрис уверенно подтвердит статус фаворитки.

    1.92

  • Ставка: Победа Хаддад-Майя + тотал меньше 19,5
    Рекомендуемая ставка: победа Хаддад-Майя + тотал меньше 19,5 за 1.92.

    Хаддад-Майя — Бэк: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 16.09.202513:30. Хаддад-Майя проиграет 306-й ракетке мира?
