Хаддад-Майя — Бэк. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Беатрис Хаддад-Майя
Da-Yeon Back
Хаддад-Майя
Беатрис — действующая чемпионка турнира в столице Южной Кореи.
А это значит, что на этой неделе бразильянке придется защищать 500 очков, без которых она может оказаться за пределами топ-40.
У Хаддад-Майя на данный момент просто ужасный баланс — в этом году она выиграла лишь 15 матчей и потерпела 25 поражений.
Правда, судя по недавним турнирам, латиноамериканка неплохо подготовилась к заключительному отрезку сезона.
Хаддад-Майя выиграла три матча на Открытом чемпионате США и дошла до четвертьфинала на турнире в Сан-Паулу.
Бэк
Да Ён пятый год подряд сыграет в основной сетке домашнего турнира.
Но как в предыдущих случаях, она снова получила от организаторов wild card.
Эту неделю Бэк начала в статусе 306-й ракетки мира. Выше 295-й строчки она пока не поднималась.
В текущем сезоне 23-летняя кореянка выиграла 40 матчей из 58-ми. Но здесь важно уточнить, что до сих пор она играла исключительно на уровне ITF.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хаддад-Майя в этом матче можно поставить за 1.14, победу Бэк букмекеры предлагают за 5.60.
Прогноз: у бразильянки точно нет проблем с мотивацией, эта неделя чуть ли не самая главная для нее в этом году. Рискнем предположить, что Беатрис уверенно подтвердит статус фаворитки.
