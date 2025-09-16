Крейчикова — Прозорова. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Сеуле 16 сентября 2025 года

Россиянка Татьяна Прозорова сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крейчикова — Прозорова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Крейчикова

Барбора в этом году дос сих пор провел лишь 19 матчей, но при этом у нее есть несколько серьезных результатов, благодаря которым она по-прежнему находится в топ-50.

Чешская теннисистка пропустила первые четыре с половиной месяца нового сезона, вернувшись в тур незадолго до Ролан Гаррос.

В начале июля Крейчикова выиграла два матча на Уимблдоне, а в августе дошла до четвертого круга на «тысячнике» в Цинциннати.

Но пока что главных успехом чемпионки Уимблдона-2024 в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал US Open?

Прогнозы на теннис

В Нью-Йорке Крейчикова, прежде чем проиграть Джессике Пегуле, остановила Викторию Мбоко, Моюку Утидзиму, Эмму Наварро и Тейлор Таунсенд.

Прозорова

Татьяна пробилась в основную сетку южнокорейского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе российская теннисистка преподнесла две мини-сенсации, уверенно обыграв представительницу Франции Варвару Грачеву и американку Кэти Волынец.

Прозорова всего лишь второй раз в этом году сыграет на уровне основного тура.

В конце февраля Прозорова прошла квалификацию в Остине, но сразу после этого проиграла Диане Шнайдер (6:0, 2:6, 5:7).

В начале года Татьяна выиграла два турнира ITF на харде. Кроме того, она остановилась в шаге от титула на грунтовом турнире в Сен-Годене, проиграв в решающем матче Лоис Буассон.

Лучшим результатом Прозоровой в 2025-м пока остается выход в полуфинал турнира WTA 125 в Палермо.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.26, победу Прозоровой букмекеры предлагают за 3.85.

Прогноз: несмотря на то, что Татьяна здорово провела оба матча в квалификации, здесь у нее действительно минимальные шансы на успех. Скорее всего, чешка обыграет россиянку с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой + тотал геймов меньше 21,5 за 1.93.