Крейчикова — Прозорова. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Сеуле 16 сентября 2025 года

Барбора Крейчикова
Tatiana Prozorova
Крейчикова
Барбора в этом году дос сих пор провел лишь 19 матчей, но при этом у нее есть несколько серьезных результатов, благодаря которым она по-прежнему находится в топ-50.
Чешская теннисистка пропустила первые четыре с половиной месяца нового сезона, вернувшись в тур незадолго до Ролан Гаррос.
В начале июля Крейчикова выиграла два матча на Уимблдоне, а в августе дошла до четвертого круга на «тысячнике» в Цинциннати.
Но пока что главных успехом чемпионки Уимблдона-2024 в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал US Open?
В Нью-Йорке Крейчикова, прежде чем проиграть Джессике Пегуле, остановила Викторию Мбоко, Моюку Утидзиму, Эмму Наварро и Тейлор Таунсенд.
Прозорова
Татьяна пробилась в основную сетку южнокорейского «пятисотника» через квалификацию.
В отборе российская теннисистка преподнесла две мини-сенсации, уверенно обыграв представительницу Франции Варвару Грачеву и американку Кэти Волынец.
Прозорова всего лишь второй раз в этом году сыграет на уровне основного тура.
В конце февраля Прозорова прошла квалификацию в Остине, но сразу после этого проиграла Диане Шнайдер (6:0, 2:6, 5:7).
В начале года Татьяна выиграла два турнира ITF на харде. Кроме того, она остановилась в шаге от титула на грунтовом турнире в Сен-Годене, проиграв в решающем матче Лоис Буассон.
Лучшим результатом Прозоровой в 2025-м пока остается выход в полуфинал турнира WTA 125 в Палермо.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.26, победу Прозоровой букмекеры предлагают за 3.85.
Прогноз: несмотря на то, что Татьяна здорово провела оба матча в квалификации, здесь у нее действительно минимальные шансы на успех. Скорее всего, чешка обыграет россиянку с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой + тотал геймов меньше 21,5 за 1.93.