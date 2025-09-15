Джойнт — Фрухвиртова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Джойнт
Майя приехала в столицу Южной Кореи в статусе 45-й ракетки мира.
В этом году австралийка выиграла уже два турнира.
В конце мая Джойнт стала чемпионкой грунтового турнира в Рабате, а в июне взяла титул на траве в Истборне.
Здесь важно уточнить, что Джойнт всего лишь 19 лет. Несмотря на возраст, она уже демонстрирует солидный уровень на всех покрытиях.
На харде лучшим результатом Майи пока остается выход в полуфинал в Хобарте. Кроме того, она выиграла по два матча на «тысячнике» в Цинциннати и на «пятисотнике» в Мериде.
Фрухвиртова
Линда тем временем по-прежнему находится за пределами первой сотни рейтинга.
Очередную неделю она начнет в статусе 137-й ракетки мира.
В Сеуле чешская теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она одержала победу над француженкой Клоэ Паке.
В текущем сезоне Фрухвиртова до сих пор выиграла лишь три матча на уровне основного тура, а ее лучшим результатом пока остается выход в третий раунд «тысячника» в Майами.
Кроме того, Фрухвиртова дошла до финала на двух турнирах WTA — на харде в Пуэрто-Вальярте и на траве в Бирмингеме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джойнт в этом матче можно поставить за 1.34, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 2.88.
Прогноз: в конце марта Линда обыграла Майю в Пуэрто-Вальярте — 6:7, 6:4, 6:4. Несмотря на то, что Джойнт проводит сезон значительно лучше, чем ее соперница, в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.