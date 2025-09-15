Джойнт — Фрухвиртова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Австралийка Майя Джойнт сыграет против чешки Линды Фрухвиртовой в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Фрухвиртова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джойнт

Майя приехала в столицу Южной Кореи в статусе 45-й ракетки мира.

В этом году австралийка выиграла уже два турнира.

В конце мая Джойнт стала чемпионкой грунтового турнира в Рабате, а в июне взяла титул на траве в Истборне.

Здесь важно уточнить, что Джойнт всего лишь 19 лет. Несмотря на возраст, она уже демонстрирует солидный уровень на всех покрытиях.

Прогнозы на теннис

На харде лучшим результатом Майи пока остается выход в полуфинал в Хобарте. Кроме того, она выиграла по два матча на «тысячнике» в Цинциннати и на «пятисотнике» в Мериде.

Фрухвиртова

Линда тем временем по-прежнему находится за пределами первой сотни рейтинга.

Очередную неделю она начнет в статусе 137-й ракетки мира.

В Сеуле чешская теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она одержала победу над француженкой Клоэ Паке.

В текущем сезоне Фрухвиртова до сих пор выиграла лишь три матча на уровне основного тура, а ее лучшим результатом пока остается выход в третий раунд «тысячника» в Майами.

Кроме того, Фрухвиртова дошла до финала на двух турнирах WTA — на харде в Пуэрто-Вальярте и на траве в Бирмингеме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джойнт в этом матче можно поставить за 1.34, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 2.88.

Прогноз: в конце марта Линда обыграла Майю в Пуэрто-Вальярте — 6:7, 6:4, 6:4. Несмотря на то, что Джойнт проводит сезон значительно лучше, чем ее соперница, в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.