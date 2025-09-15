2-й таймБёрнли — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харви Эллиот «Бёрнли» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ Марио Пашалич«Аталанта» — «Лечче»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А Энрике КармоФинальный аккорд. ЦСКА завершил трансферную кампанию, подписав Энрике Кармо
  • 16:40
    • Источник: Российский голкипер Федотов обменян из «Филадельфии» в «Коламбус»
  • 16:35
    • «Локомотив» уступил «Нефтехимику» в овертайме
  • 16:28
    • «Крылья Советов» уверенно обыграли «Сочи» в матче РПЛ
  • 15:36
    • «Торино» смог вырвать победу в матче против «Ромы»
  • 14:22
    • Источник: Пиняев мог перейти в «Наполи», но «Локомотив» отказал в трансфере
  • 14:12
    • Россиянка Корнеева выиграла турнир в категории ITF W50 в Эворе
  • 13:59
    • Руководители ФИФА и УЕФА недовольны словами Жоана Лапорты
    Все новости спорта

    Джойнт снова проиграет Фрухвиртовой?

    Джойнт — Фрухвиртова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Джойнт — Фрухвиртова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майя Джойнт
    Австралийка Майя Джойнт сыграет против чешки Линды Фрухвиртовой в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Фрухвиртова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джойнт

    Майя приехала в столицу Южной Кореи в статусе 45-й ракетки мира.

    В этом году австралийка выиграла уже два турнира.

    В конце мая Джойнт стала чемпионкой грунтового турнира в Рабате, а в июне взяла титул на траве в Истборне.

    Здесь важно уточнить, что Джойнт всего лишь 19 лет. Несмотря на возраст, она уже демонстрирует солидный уровень на всех покрытиях.

    Прогнозы на теннис

    На харде лучшим результатом Майи пока остается выход в полуфинал в Хобарте. Кроме того, она выиграла по два матча на «тысячнике» в Цинциннати и на «пятисотнике» в Мериде.

    Фрухвиртова

    Линда тем временем по-прежнему находится за пределами первой сотни рейтинга.

    Очередную неделю она начнет в статусе 137-й ракетки мира.

    В Сеуле чешская теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она одержала победу над француженкой Клоэ Паке.

    В текущем сезоне Фрухвиртова до сих пор выиграла лишь три матча на уровне основного тура, а ее лучшим результатом пока остается выход в третий раунд «тысячника» в Майами.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Кроме того, Фрухвиртова дошла до финала на двух турнирах WTA — на харде в Пуэрто-Вальярте и на траве в Бирмингеме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джойнт в этом матче можно поставить за 1.34, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 2.88.

    Прогноз: в конце марта Линда обыграла Майю в Пуэрто-Вальярте — 6:7, 6:4, 6:4. Несмотря на то, что Джойнт проводит сезон значительно лучше, чем ее соперница, в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астана — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Сокол — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ротор — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леванте — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брест — Париж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Страсбург — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мец — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Джойнт — Фрухвиртова: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 15.09.202508:00. Джойнт снова проиграет Фрухвиртовой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры