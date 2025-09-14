Ракотоманга — Тьен. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч финала турнира в Сан-Паулу 14 сентября 2025 года

Джанис Тьен из Индонезии сыграет против француженки Сары Ракотомангы в финале турнира в Сан-Паулу. Матч пройдёт 14 сентября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ракотоманга — Тьен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ракотоманга

Французская теннисистка одержала победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа в полуфинале бразильского розыгрыша. Сара Ракотоманга отдала сопернице всего пять геймов (6:3, 6:2).

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты, по ходу матча Ракотоманга два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В четвертьфинале Ракотоманга обыграла венгерку Панну Удварди (6:2, 6:4),на более ранних стадиях спортсменка из Франции оказалась сильнее мексиканок Виктории Родригес (7:5, 6:1) и Аны-Софии Санчес (6:4, 4:6, 7:6).

Прогнозы на теннис

Сара Ракотоманга занимает 214 место в мировом рейтинге.

Тьен

На турнире в Сан-Паулу Джанис Тьен не проигрывает ни одного сета, к примеру, в полуфинале индонезийка добилась успеха в матче против британки Франчески Джонс (7:6, 6:3). На корте девушки провели 1 час 36 минут.

Джанис Тьен 8 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале бразильского турнира Тьен выиграла у Александры Эалы из Филиппин (6:4, 6:1).

В стартовых матчах бразильского розыгрыша Тьен выиграла у Мартины Окаловой из Словакии (6:1, 6:0) и Леолии Жанжан из Франции (6:2, 6:3).

В рейтинге WTA Джанис Тьен занимает 130 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Тьен в этом матче можно поставить за 1.24, победу Ракотомангу букмекеры предлагают за 4.10.

Прогноз: Джанис Тьен и Сара Ракотоманга уверенно проводят матчи в Сан-Паулу и не зря прошли в финал. Сложно предугадать чемпионку бразильского турнира, но впечатляет игра индонезийки, которая еще не проиграла ни одного сета в розыгрыше. Ставим на победу и чемпионство Джанис Тьен.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.00.