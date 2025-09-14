ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матия ПоповичНе Алёша, но богатырь. Кто такой Матия Попович, сменивший «Наполи» на ЦСКА? Василие Аджич празднует голРеактивное Дерби Италии: «Юве» пережил шторм и вырвал у «Интера» победу Игроки Динамо празднуют голДва дубля и удаление Станковича: «Динамо» и «Спартак» расписали боевую ничью в нервном дерби
  • 07:55
    • Мбаппе: В «Реале» чувствую себя очень комфортно
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство в РПЛ
  • 08:30
    • Гвардиола: С тех пор как я возглавил «Манчестер Сити», мы всегда выглядели сильнее «МЮ»
  • 23:55
    • «Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
  • 23:54
    • «Челси» и «Брентфорд» победителя не выявили
  • 23:47
    • «Наполи» обыграл в гостях «Фиорентину»
  • 00:04
    • «Монако» без Головина обыграл «Осер» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Тьен выиграет чемпионство в Сан-Паулу?

    Ракотоманга — Тьен. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч финала турнира в Сан-Паулу 14 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Финал тура WTA
    Прогноз и ставки на Ракотоманга — Тьен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанис Тьен
    Джанис Тьен из Индонезии сыграет против француженки Сары Ракотомангы в финале турнира в Сан-Паулу. Матч пройдёт 14 сентября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ракотоманга — Тьен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ракотоманга

    Французская теннисистка одержала победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа в полуфинале бразильского розыгрыша. Сара Ракотоманга отдала сопернице всего пять геймов (6:3, 6:2).

    Встреча продолжалась 1 час 22 минуты, по ходу матча Ракотоманга два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

    В четвертьфинале Ракотоманга обыграла венгерку Панну Удварди (6:2, 6:4),на более ранних стадиях спортсменка из Франции оказалась сильнее мексиканок Виктории Родригес (7:5, 6:1) и Аны-Софии Санчес (6:4, 4:6, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    Сара Ракотоманга занимает 214 место в мировом рейтинге.

    Тьен

    На турнире в Сан-Паулу Джанис Тьен не проигрывает ни одного сета, к примеру, в полуфинале индонезийка добилась успеха в матче против британки Франчески Джонс (7:6, 6:3). На корте девушки провели 1 час 36 минут.

    Джанис Тьен 8 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

    В четвертьфинале бразильского турнира Тьен выиграла у Александры Эалы из Филиппин (6:4, 6:1).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В стартовых матчах бразильского розыгрыша Тьен выиграла у Мартины Окаловой из Словакии (6:1, 6:0) и Леолии Жанжан из Франции (6:2, 6:3).

    В рейтинге WTA Джанис Тьен занимает 130 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Тьен в этом матче можно поставить за 1.24, победу Ракотомангу букмекеры предлагают за 4.10.

    Прогноз: Джанис Тьен и Сара Ракотоманга уверенно проводят матчи в Сан-Паулу и не зря прошли в финал. Сложно предугадать чемпионку бразильского турнира, но впечатляет игра индонезийки, которая еще не проиграла ни одного сета в розыгрыше. Ставим на победу и чемпионство Джанис Тьен.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмадалиев — Иноуэ
  • Бои
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кайрат — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сельта — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пиза — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лилль — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ракотоманга — Тьен: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 14.09.202521:00. Тьен выиграет чемпионство в Сан-Паулу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры