ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться Mafia: The Old CountryОбзор Mafia: The Old Country: Очарование Старого Света и проблемы Нового
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 20:41
    • Бителло продлил контракт с «Динамо»
    Все новости спорта

    Сможет ли Йович остановить обидчицу Кудерметовой?

    Йович — Хименес-Касинцева. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 13 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Йович — Хименес-Касинцева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ива Йович
    Американка Ива Йович сыграет против представительницы Андорры Виктории Хименес-Касинцевой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч Йович — Хименес-Касинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Йович

    Ива второй раз в сезоне прошла не менее двух раундов на уровне основного тура.

    Лучшим результатом 17-летней теннисистки пока остается выход в третий раунд «тысячника» в Цинциннати. Во втором круге она выиграла у чешки Линды Носковой.  

    В первом круге мексиканского «пятисотника» Йович одержала победу над полькой Катажиной Кавой — 6:4, 4:6, 6:3.

    Во втором круге ее соперницей была колумбийка Камила Осорио — 6:4, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Несмотря на свой юный возраст, Йович уже входит в топ-100. Эту неделю она начала в статусе 73-й ракетки мира.

    Хименес-Касинцева

    Виктория впервые в карьере вышла в четвертьфинал «пятисотника».

    Во втором раунде теннисистка из Андорры преподнесла одну из главных сенсаций турнира, выиграв у Вероники Кудерметовой.

    Более того, ей хватило двух сетов для победы над россиянкой — 6:4, 6:2.

    В первом раунде Хименес-Касинцева одержала уверенную победу над Еленой Приданкиной — 6:4, 6:3.

    Хименес-Касинцева всего лишь второй раз в этом году прошла хотя бы раунд на уровне основного тура.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    С учетом квалификации она провела на текущем турнире уже четыре матча. В отборе 123-я ракетка мира спокойно обыграла 702-ю ракетку мира Марию Фернанду Оливу и канадку Кадэнси Брэйс.

    На прошлой неделе Хименес-Касинцева прошла один раунд на турнире WTA 125 в Гвадалахаре — после победы над Камиллой Рахимовой проиграла 305-й ракетке мира Алане Смит.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Йович в этом матче можно поставить за 1.44, победу Хименес-Касинцевой букмекеры предлагают за 2.79.

    Прогноз: турнир получается чересчур непредсказуемым, но в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что талантливая Йович подтвердит статус фаворитки.

    Рекомендуемая ставка: победа Йович + тотал геймов больше 18,5 за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Эванс — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Харрис — Онклен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истаравшан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хосилот — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Прижмич — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:25
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чилич — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:35
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Йович — Хименес-Касинцева: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 13.09.202500:30. Сможет ли Йович остановить обидчицу Кудерметовой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры