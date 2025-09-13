Йович — Хименес-Касинцева. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 13 сентября 2025 года

Йович
Ива второй раз в сезоне прошла не менее двух раундов на уровне основного тура.
Лучшим результатом 17-летней теннисистки пока остается выход в третий раунд «тысячника» в Цинциннати. Во втором круге она выиграла у чешки Линды Носковой.
В первом круге мексиканского «пятисотника» Йович одержала победу над полькой Катажиной Кавой — 6:4, 4:6, 6:3.
Во втором круге ее соперницей была колумбийка Камила Осорио — 6:4, 6:2.
Несмотря на свой юный возраст, Йович уже входит в топ-100. Эту неделю она начала в статусе 73-й ракетки мира.
Хименес-Касинцева
Виктория впервые в карьере вышла в четвертьфинал «пятисотника».
Во втором раунде теннисистка из Андорры преподнесла одну из главных сенсаций турнира, выиграв у Вероники Кудерметовой.
Более того, ей хватило двух сетов для победы над россиянкой — 6:4, 6:2.
В первом раунде Хименес-Касинцева одержала уверенную победу над Еленой Приданкиной — 6:4, 6:3.
Хименес-Касинцева всего лишь второй раз в этом году прошла хотя бы раунд на уровне основного тура.
С учетом квалификации она провела на текущем турнире уже четыре матча. В отборе 123-я ракетка мира спокойно обыграла 702-ю ракетку мира Марию Фернанду Оливу и канадку Кадэнси Брэйс.
На прошлой неделе Хименес-Касинцева прошла один раунд на турнире WTA 125 в Гвадалахаре — после победы над Камиллой Рахимовой проиграла 305-й ракетке мира Алане Смит.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Йович в этом матче можно поставить за 1.44, победу Хименес-Касинцевой букмекеры предлагают за 2.79.
Прогноз: турнир получается чересчур непредсказуемым, но в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что талантливая Йович подтвердит статус фаворитки.
Рекомендуемая ставка: победа Йович + тотал геймов больше 18,5 за 2.12.