    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу Кевин СенонУспеть за 24 часа. Оформит ли ЦСКА трансфер Кевина Сенона из «Бока Хуниорс»? Микель АртетаНавязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании
    Остапенко снова проиграет Стакушич?

    Остапенко — Стакушич. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Елена Остапенко
    Прогноз и ставки на Остапенко — Стакушич
    Алена Остапенко
    Представительница Латвии Алена Остапенко сыграет против канадской теннисистки Марины Стакушич во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Стакушич, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 12 Сентября 2025 года

    Елена Остапенко

  • Латвия
    •  Елена Остапенко 03:00 Marina Stakusic

    Marina Stakusic

  • Гвадалахара. Женщины
    •

    Остапенко

    Алена в этом году до сих пор провела лишь 35 матчей. 

    На этом отрезке теннисистка из Латвии одержала 18 побед и 17 раз проиграла.

    При этом Остапенко по-прежнему находится в топ-30. Эту неделю она начала в статусе 24-й ракетки мира.

    По сути, Остапенко занимает высокое место в рейтинге благодаря двум результатам: в середине февраля она дошла до финала на «тысячнике» в Дохе, а в апреле выиграла «пятисотник» в Штутгарте.

    В финале немецкого турнира Алена разгромила первую ракетку мира Арину Соболенко.

    Прогнозы на теннис

    Свой предыдущий матч Остапенко провела в конце августа, когда проиграла американке Тейлор Таунсенд во втором круге US Open.

    Стакушич

    Марина в первом раунде одержала волевую победу над россиянкой Полиной Кудерметовой — 3:6, 7:5, 6:4.

    С учетом квалификации канадская теннисистка провела в Гвадалахаре уже три матча.

    В отборе она обыграла француженку Амандин Эсс и белоруску Ирины Шиманович.

    На прошлой неделе Стакушич проиграла россиянке Елена Приданкиной в первом круге турнира WTA 125 в Гвадалахаре.

    В текущем сезоне у Ствкушич пока отрицательный баланс — 13 побед и 17 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 1.27, победу Стакушич букмекеры предлагают за 3.76.

    Прогноз: Алена и Марина второй год подряд встретятся во втором раунде турнира в Гвадалахаре. Если что, в 2024-м Остапенко проиграла канадской теннисистке — 3:6, 7:5, 6:7. Несмотря на то, что теннисистка из Латвии нередко преподносит самые разные сюрпризы, считаем, что на этот раз она обыграет 155-ю ракетку мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Остапенко + тотал геймов меньше 21,5 за 1.98.

    Остапенко — Стакушич: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 12.09.202503:00.
