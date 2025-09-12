Остапенко — Стакушич. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 12 сентября 2025 года

Представительница Латвии Алена Остапенко сыграет против канадской теннисистки Марины Стакушич во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Стакушич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Остапенко

Алена в этом году до сих пор провела лишь 35 матчей.

На этом отрезке теннисистка из Латвии одержала 18 побед и 17 раз проиграла.

При этом Остапенко по-прежнему находится в топ-30. Эту неделю она начала в статусе 24-й ракетки мира.

По сути, Остапенко занимает высокое место в рейтинге благодаря двум результатам: в середине февраля она дошла до финала на «тысячнике» в Дохе, а в апреле выиграла «пятисотник» в Штутгарте.

В финале немецкого турнира Алена разгромила первую ракетку мира Арину Соболенко.

Прогнозы на теннис

Свой предыдущий матч Остапенко провела в конце августа, когда проиграла американке Тейлор Таунсенд во втором круге US Open.

Стакушич

Марина в первом раунде одержала волевую победу над россиянкой Полиной Кудерметовой — 3:6, 7:5, 6:4.

С учетом квалификации канадская теннисистка провела в Гвадалахаре уже три матча.

В отборе она обыграла француженку Амандин Эсс и белоруску Ирины Шиманович.

На прошлой неделе Стакушич проиграла россиянке Елена Приданкиной в первом круге турнира WTA 125 в Гвадалахаре.

В текущем сезоне у Ствкушич пока отрицательный баланс — 13 побед и 17 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 1.27, победу Стакушич букмекеры предлагают за 3.76.

Прогноз: Алена и Марина второй год подряд встретятся во втором раунде турнира в Гвадалахаре. Если что, в 2024-м Остапенко проиграла канадской теннисистке — 3:6, 7:5, 6:7. Несмотря на то, что теннисистка из Латвии нередко преподносит самые разные сюрпризы, считаем, что на этот раз она обыграет 155-ю ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: победа Остапенко + тотал геймов меньше 21,5 за 1.98.