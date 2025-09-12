Гертс — Вавринка. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Ренне 12 сентября 2025 года

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против бельгийца Михаэля Гертса в четвертьфинале «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гертс — Вавринка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гертс

Михаэль повторил свой прошлогодний результат в Ренне.

В 2024-м бельгиец тоже дошел здесь до четвертьфинала — после побед над Лораном Локоли и Бенжаменом Бонзи проиграл Арольду Майо.

В первом круге текущего турнира Гертс выиграл у 628-й ракетки мира Робина Катри — 6:4, 3:6, 6:4.

Во втором раунде 30-летний теннисист одержал сенсационную победу над талантливым итальянцем Федерико Чиной — 6:2, 7:6.

Прогнозы на теннис

Гертс начал неделю в статусе 324-й ракетки мира. При этом он пока не поднимался в рейтинге выше 212-й строчки.

Вавринка

Стэн пятый раз в сезоне вышел в четвертьфинал на «челленджере».

В мае швейцарец дошел до финала на грунтовом турнире в Экс-ан-Провансе. В решающем матче бывшая третья ракетка мира проиграл Борне Чоричу.

Кроме того, летом он добрался до полуфинала на турнирах в Яссах (Румыния) и Канкуне (Мексика).

В стартовом матче на турнире в Ренне Вавринка выиграл у француза Кенни де Схеппера — 6:4, 6:4.

Во втором круге его соперником был еще один представитель Франции — Дан Адде (6:3, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гертса в этом матче можно поставить за 4.70, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.15.

Прогноз: многое будет зависеть от физического состояния Стэна. 40-летний швейцарец спокойно обыграет Гертса, если успеет восстановиться после двух предыдущих матчей.

Рекомендуемая ставка: победа Вавринки + тотал геймов больше 19,5 за 2.07.