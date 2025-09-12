ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться Mafia: The Old CountryОбзор Mafia: The Old Country: Очарование Старого Света и проблемы Нового
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 20:41
    • Бителло продлил контракт с «Динамо»
    Все новости спорта

    Сможет ли Вавринка выйти в полуфинал турнира в Ренне?

    Гертс — Вавринка. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Ренне 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Станислас Вавринка
    Прогноз и ставки на Гертс — Вавринка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против бельгийца Михаэля Гертса в четвертьфинале «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гертс — Вавринка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гертс

    Михаэль повторил свой прошлогодний результат в Ренне.  

    В 2024-м бельгиец тоже дошел здесь до четвертьфинала — после побед над Лораном Локоли и Бенжаменом Бонзи проиграл Арольду Майо.

    В первом круге текущего турнира Гертс выиграл у 628-й ракетки мира Робина Катри — 6:4, 3:6, 6:4.

    Во втором раунде 30-летний теннисист одержал сенсационную победу над талантливым итальянцем Федерико Чиной — 6:2, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    Гертс начал неделю в статусе 324-й ракетки мира. При этом он пока не поднимался в рейтинге выше 212-й строчки.

    Вавринка

    Стэн пятый раз в сезоне вышел в четвертьфинал на «челленджере».

    В мае швейцарец дошел до финала на грунтовом турнире в Экс-ан-Провансе. В решающем матче бывшая третья ракетка мира проиграл Борне Чоричу.

    Кроме того, летом он добрался до полуфинала на турнирах в Яссах (Румыния) и Канкуне (Мексика).

    В стартовом матче на турнире в Ренне Вавринка выиграл у француза Кенни де Схеппера — 6:4, 6:4.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Во втором круге его соперником был еще один представитель Франции — Дан Адде (6:3, 6:4).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гертса в этом матче можно поставить за 4.70, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.15.

    Прогноз: многое будет зависеть от физического состояния Стэна. 40-летний швейцарец спокойно обыграет Гертса, если успеет восстановиться после двух предыдущих матчей.

    Рекомендуемая ставка: победа Вавринки + тотал геймов больше 19,5 за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Басаваредди — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эванс — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Харрис — Онклен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истаравшан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хосилот — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Прижмич — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:25
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чилич — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гертс — Вавринка: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 12.09.202520:00. Сможет ли Вавринка выйти в полуфинал турнира в Ренне?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры