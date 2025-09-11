ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сможет ли Вавринка пройти второй круг в Ренне?

    Адде — Вавринка. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Ренне 11 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Адде — Вавринка
    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Дана Адде во втором круге «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 11 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Адде — Вавринка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Адде

    Дан в первом раунде одержал победу над соотечественником Мэем Малижем — 6:4, 6:3.

    В этом году французский теннисист сыграл уже больше 80 матчей. Сейчас у него 60 побед и 24 поражения.

    Но здесь важно уточнить, что большую часть этих матчей Адде провел на «фьючерсах».

    Лучшим результатом 26-летнего Адде в текущем сезоне пока остается выход в финал «челленджеров» в греческом Херсонисосе.

    Вавринка

    Стэн в стартовом матче выиграл у француза Кенни де Схеппера — 6:4, 6:4.

    В этом сезоне у швейцарца пока что отрицательный баланс (16 побед и 18 поражений).

    Но при этом у него зато есть несколько неплохих результатов на «челленджерах».

    В мае Вавринка дошел до финала на грунтовом турнире в Экс-ан-Провансе. В решающем матче бывшая третья ракетка мира проиграл Борне Чоричу.

    Летом Стэн добрался до полуфинала на турнирах в Яссах (Румыния) и Канкуне (Мексика).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Адде в этом матче можно поставить за 3.22, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: у Дана много желания и энергии, но вряд ли он сможет удивить бывшую третью ракетку мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Вавринки в двух сетах за 1.92.

    Адде — Вавринка: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 11.09.202512:00. Сможет ли Вавринка пройти второй круг в Ренне?
