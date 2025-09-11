Адде — Вавринка. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Ренне 11 сентября 2025 года

Адде
Дан в первом раунде одержал победу над соотечественником Мэем Малижем — 6:4, 6:3.
В этом году французский теннисист сыграл уже больше 80 матчей. Сейчас у него 60 побед и 24 поражения.
Но здесь важно уточнить, что большую часть этих матчей Адде провел на «фьючерсах».
Лучшим результатом 26-летнего Адде в текущем сезоне пока остается выход в финал «челленджеров» в греческом Херсонисосе.
Вавринка
Стэн в стартовом матче выиграл у француза Кенни де Схеппера — 6:4, 6:4.
В этом сезоне у швейцарца пока что отрицательный баланс (16 побед и 18 поражений).
Но при этом у него зато есть несколько неплохих результатов на «челленджерах».
В мае Вавринка дошел до финала на грунтовом турнире в Экс-ан-Провансе. В решающем матче бывшая третья ракетка мира проиграл Борне Чоричу.
Летом Стэн добрался до полуфинала на турнирах в Яссах (Румыния) и Канкуне (Мексика).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Адде в этом матче можно поставить за 3.22, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.31.
Прогноз: у Дана много желания и энергии, но вряд ли он сможет удивить бывшую третью ракетку мира.
Рекомендуемая ставка: победа Вавринки в двух сетах за 1.92.