  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вавринка проиграет на старте турнира в Ренне?

    Де Схеппер — Вавринка. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Ренне 9 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Станислас Вавринка
    Прогноз и ставки на Де Схеппер — Вавринка
    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Кенни де Схеппера в первом круге «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Схеппер — Вавринка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Де Схеппер

    Кенни пробился в основную сетку домашнего «челленджера» через квалификацию.  

    При этом для участия в отборе французский теннисист получил wild card. Эту неделю он начал в статусе всего лишь 636-й ракетки мира.

    В текущем сезоне у де Схеппера пока положительный баланс (26 побед, 23 поражения), но здесь важно отметить, что как минимум половину матчей он провел на «фьючерсах».

    Прогнозы на теннис

    При этом на «челленджерах» 38-летний де Схеппер в этом году выиграл лишь один матч на уровне основной сетки.

    Вавринка

    У Стэна в этом сезоне пока что отрицательный баланс (15 побед и 18 поражений), но у него зато есть несколько неплохих результатов на «челленджерах».

    В мае швейцарец дошел до финала на грунтовом турнире в Экс-ан-Провансе. В решающем матче бывшая третья ракетка мира проиграл Борне Чоричу.

    Летом Вавринка добрался до полуфинала на турнирах в Яссах (Румыния) и Канкуне (Мексика).

    На «челленджере» в Канкуне, который состоялся в середине августа, 40-летний теннисист проиграл аргентинцу Тиаго Тиранте. С тех пор Стэн пока не провел ни одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Вавринки не будет серьезных проблем в предстоящем матче. На победу де Схеппера можно поставить за 7.40.

    Прогноз: скорее всего, Стэн обыграет француза, который выступает с переменным успехом даже на «фьючерсах».

    Рекомендуемая ставка: победа Вавринки с форой по геймам (-5,5) за 2.02.

    Де Схеппер — Вавринка: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 09.09.202520:00. Вавринка проиграет на старте турнира в Ренне?
