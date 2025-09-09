Де Схеппер — Вавринка. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Ренне 9 сентября 2025 года

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Кенни де Схеппера в первом круге «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Схеппер — Вавринка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Де Схеппер

Кенни пробился в основную сетку домашнего «челленджера» через квалификацию.

При этом для участия в отборе французский теннисист получил wild card. Эту неделю он начал в статусе всего лишь 636-й ракетки мира.

В текущем сезоне у де Схеппера пока положительный баланс (26 побед, 23 поражения), но здесь важно отметить, что как минимум половину матчей он провел на «фьючерсах».

При этом на «челленджерах» 38-летний де Схеппер в этом году выиграл лишь один матч на уровне основной сетки.

Вавринка

У Стэна в этом сезоне пока что отрицательный баланс (15 побед и 18 поражений), но у него зато есть несколько неплохих результатов на «челленджерах».

В мае швейцарец дошел до финала на грунтовом турнире в Экс-ан-Провансе. В решающем матче бывшая третья ракетка мира проиграл Борне Чоричу.

Летом Вавринка добрался до полуфинала на турнирах в Яссах (Румыния) и Канкуне (Мексика).

На «челленджере» в Канкуне, который состоялся в середине августа, 40-летний теннисист проиграл аргентинцу Тиаго Тиранте. С тех пор Стэн пока не провел ни одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Вавринки не будет серьезных проблем в предстоящем матче. На победу де Схеппера можно поставить за 7.40.

Прогноз: скорее всего, Стэн обыграет француза, который выступает с переменным успехом даже на «фьючерсах».

Рекомендуемая ставка: победа Вавринки с форой по геймам (-5,5) за 2.02.