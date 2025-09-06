ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на теннис
    Семенистая и Олейникова устроят яркую игру?

    Семенистая — Олейникова. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч полуфинала в Монтрё 6 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Семенистая — Олейникова
    Дарья Семенистая
    Латвийка Дарья Семенистая сыграет против украинки Александры Олейниковой в полуфинале турнира в Монтрё. Матч пройдёт 6 сентября, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Семенистая — Олейникова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Семенистая

    В четвертьфинале швейцарского турнира Дарья Семенистая в трёх сетах выиграла у румынской теннисистки Анки Тодони (6:4, 2:6, 6:0). На корте девушки провели 1 час 55 минут.

    Латвийская теннисистка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    На более ранних стадиях турнира в Монтрё Дарья Семенистая добилась побед в матче против Кайи Йуван из Словении (7:5, 6:2) и Моны Бартель Германии (3:6, 6:3, 7:5).

    Дарья Семенистая расположилась на 115 месте в рейтинге WTA.

    Олейникова

    2 часа и 16 минут потребовалось Александре Олейниковой, чтобы обыграть швейцарку Симону Вальтерт (6:2, 3:6, 6:3).

    В рамках второго круга Олейникова нанесла поражение сербке Теодоре Костович (6:2, 6:3).

    В стартовой игре швейцарского турнира Олейникова смогла выиграть у египетской теннисистки Маяр Шериф (6:3, 6:4).

    На данный момент Александра Олейникова занимает 202 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Семенистую в этом матче можно поставить за 1.62, победу Олейниковой букмекеры предлагают за 2.20.

    Прогноз: Теннисистки ранее на кортах не встречались, Семенистая и Олейникова в последнее время играют матчи в три сета, ожидаем такой же результативной игры.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.90.

    2.29
  • Прогноз на матч Синнер — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Гаити — Гондурас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тринидад и Тобаго — Кюрасао
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Никарагуа — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Мексика — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Краснодар — ФК 10
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Семенистая — Олейникова: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 06.09.202515:30.
