Семенистая — Олейникова. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч полуфинала в Монтрё 6 сентября 2025 года

Латвийка Дарья Семенистая сыграет против украинки Александры Олейниковой в полуфинале турнира в Монтрё. Матч пройдёт 6 сентября, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Семенистая — Олейникова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Семенистая

В четвертьфинале швейцарского турнира Дарья Семенистая в трёх сетах выиграла у румынской теннисистки Анки Тодони (6:4, 2:6, 6:0). На корте девушки провели 1 час 55 минут.

Латвийская теннисистка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

На более ранних стадиях турнира в Монтрё Дарья Семенистая добилась побед в матче против Кайи Йуван из Словении (7:5, 6:2) и Моны Бартель Германии (3:6, 6:3, 7:5).

Прогнозы на теннис

Дарья Семенистая расположилась на 115 месте в рейтинге WTA.

Олейникова

2 часа и 16 минут потребовалось Александре Олейниковой, чтобы обыграть швейцарку Симону Вальтерт (6:2, 3:6, 6:3).

В рамках второго круга Олейникова нанесла поражение сербке Теодоре Костович (6:2, 6:3).

В стартовой игре швейцарского турнира Олейникова смогла выиграть у египетской теннисистки Маяр Шериф (6:3, 6:4).

На данный момент Александра Олейникова занимает 202 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Семенистую в этом матче можно поставить за 1.62, победу Олейниковой букмекеры предлагают за 2.20.

Прогноз: Теннисистки ранее на кортах не встречались, Семенистая и Олейникова в последнее время играют матчи в три сета, ожидаем такой же результативной игры.

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.90.