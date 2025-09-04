ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Тодони возьмет реванш у Астаховой?

    Астахова — Тодони. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч второго круга в Монтрё 4 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Астахова — Тодони
    Анка Тодони
    Россиянка Дарья Астахова сыграет против румынки Анки Тодони во втором круге в Монтрё. Матч пройдёт 4 сентября, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Астахова — Тодони, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Астахова

    Дарья Астахова добилась неожиданной победы в матче первого круга швейцарского розыгрыша серии WTA-125. Россиянка переиграла в трёх сетах итальянку Нурию Бранкаччио (6:2, 3:6, 7:5).

    По ходу поединка Астахова реализовала 9 брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок.

    В последних пяти матчах на грунте Дарья Астахова одержала три победы и потерпела два поражения. На последнем турнире W75 в сербском городе Куршумлия-Баня теннисистка из России дошла до 1/8 финала.

    Дарья Астахова занимает 657 место в рейтинге WTA.

    Тодони

    Анка Тодони уверенно стартовала на турнире в швейцарском Монтрё, в первом круге румынская спортсменка выиграла у Сады Нахиманы из Бурунди, отдав сопернице лишь три гейма (6:0, 6:3).

    На корте теннисистки провели 1 час 9 минут, за это время Анка Тодони один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

    До старта в швейцарском WTA-125 Анка Тодони выступила на Открытом чемпионате США. В первом же круге румынская теннисистка уступила британке Хэрриет Дарт (5:7, 7:6, 6:7).

    Анка Тодони занимает 112 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Тайхманн в этом матче можно поставить за 1.23, победу Хвалински букмекеры предлагают за 3.95.

    Прогноз: 5 лет назад Дарья Астахова уже обыгрывала Анку Тодони в двух сетах в греческом Ираклионе. Однако, сейчас румынская теннисистка набралась опыта и вполне способна взять реванш у Астаховой. Игра в первом круге в Монтре показала, что Тодони находится на подъеме.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 1.93.

