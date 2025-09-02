Пегула — Крейчикова. Ставка (к. 2.91) и прогноз на US Open 2 сентября 2025 года

Американка Джессика Пегула сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в четвертьфинале US Open. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Крейчикова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Пегула

Джессика третий раз за последние четыре года вышла в четвертьфинал домашнего мэйджора.

В прошлом году она остановилась в шаге от титула, проиграв в решающем матче Арине Соболенко.

На текущем турнире американка пока не проиграла ни одного сета. Но тут важно добавить, что до сих пор у нее была очень легкая сетка.

В первом круге Пегула выиграла у египтянки Майар Шериф (6:0, 6:4), а во втором — у россиянки Анны Блинковой (6:1, 6:3).

Прогнозы и ставки на US Open

В третьем раунде ее соперницей была бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко — 6:1, 7:5.

В 1/8 финала Пегула разгромила соотечественницу Энн Ли — 6:1, 6:2.

В текущем сезоне 31-летняя теннисистка выиграла 26 из 35 матчей на харде.

Крейчикова

Барбора вышла в четвертьфинал американского мэйджора впервые с 2021 года.

В 1/8 финала у чешской теннисистки был тяжелейший матч против Тейлор Таунсенд — 1:6, 7:6, 6:3.

Во втором сете Крейчикова ушла с восьми матчболов.

Крейчикова начала турнир с уверенной победы над чемпионкой «тысячника» в Монреале Викторией Мбоко — 6:3, 6:2.

Во втором круге она выиграла у японки Моюки Утидзимы (6:4, 6:2), а в третьем чемпионка Уимблдона-2024 одержала волевую победу над американкой Эммой Наварро (4:6, 6:4, 6:4).

В текущем сезоне Крейчикова провела пока лишь 18 матчей (12 побед и шесть поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.43, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.91.

Прогноз: Джессика выиграла лишь один из трех предыдущих матчей против Барборы. В прошлом году чешка одержала уверенную победу над американкой на Итоговом турнире — 6:3, 6:3. Сейчас нет ни малейших сомнений в том, что Пегулу снова ждет тяжелейший матч против Крейчиковой.

Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой за 2.91.