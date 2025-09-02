ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Шериф выбьет соперницу из турнира в Монтрё?

    Олейникова — Шериф. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч первого круга в Монтрё 2 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Олейникова — Шериф
    Маяр Шериф
    Украинка Александра Олейникова сыграет против Маяр Шериф из Египта в первом круге в Монтрё. Матч пройдёт 2 сентября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Олейникова — Шериф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Олейникова

    Александра Олейникова на Открытом чемпионате США не смогла пройти квалификацию. В первой же игре отбора украинская теннисистка в двух сетах проиграла австралийке Лизетт Кабрере (2:6, 4:6).

    В матче нью-йоркского мэйджора Олейникова допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.

    На данный момент украинскую теннисистку преследует черная полоса игр, Олейникова уступила в трёх матчах подряд.

    На данный момент Александра Олейникова занимает 202 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Шериф

    Маяр Шериф из Египта не повезло со жребием на Открытом чемпионате США. Жребий её свел с четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой. В первом круге египетская теннисистка уступила американке в двух сетах (0:6, 4:6).

    На корте теннисистки провели 1 час 17 минут. За это время Шериф допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала два брейк-пойнта.

    Отметим, что Маяр Шериф в пяти матчах смогла выиграть лишь одну встречу.

    Маяр Шериф занимает 102 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шериф в этом матче можно поставить за 1.47, победу Олейникова букмекеры предлагают за 2.60.

    Прогноз: Маяр Шериф — фаворит пары, египетская теннисистка не должна столкнуться с сопротивлением со стороный украинской соперницы. Ставим на проход во второй раунд 102-й ракетки мира.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.80.

