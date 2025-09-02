Олейникова — Шериф. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч первого круга в Монтрё 2 сентября 2025 года

Олейникова
Александра Олейникова на Открытом чемпионате США не смогла пройти квалификацию. В первой же игре отбора украинская теннисистка в двух сетах проиграла австралийке Лизетт Кабрере (2:6, 4:6).
В матче нью-йоркского мэйджора Олейникова допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.
На данный момент украинскую теннисистку преследует черная полоса игр, Олейникова уступила в трёх матчах подряд.
На данный момент Александра Олейникова занимает 202 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Шериф
Маяр Шериф из Египта не повезло со жребием на Открытом чемпионате США. Жребий её свел с четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой. В первом круге египетская теннисистка уступила американке в двух сетах (0:6, 4:6).
На корте теннисистки провели 1 час 17 минут. За это время Шериф допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала два брейк-пойнта.
Отметим, что Маяр Шериф в пяти матчах смогла выиграть лишь одну встречу.
Маяр Шериф занимает 102 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Шериф в этом матче можно поставить за 1.47, победу Олейникова букмекеры предлагают за 2.60.
Прогноз: Маяр Шериф — фаворит пары, египетская теннисистка не должна столкнуться с сопротивлением со стороный украинской соперницы. Ставим на проход во второй раунд 102-й ракетки мира.
Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.80.