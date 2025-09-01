Александрова — Свентек. Ставка (к. 2.02) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Иги Свентек в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александрова

Екатерина впервые в карьере вышла в 1/8 финала американского мэйджора.

Более того, на текущем турнире россиянка одержала уже три разгромные победы.

В первом круге Александрова выиграла у представительницы Латвии Анастасии Севастовой (6:4, 6:1), а во втором — у китаянки Синьюй Ван (6:2, 6:2).

Ну а в третьем раунде Александрова не заметила немку Лауру Зигемунд — 6:0, 6:1.

Екатерина выиграла шесть из семи последних матчей. На неделе перед US Open она дошла до финала на «пятисотнике» в Монтеррее.

В этом году Александрова выиграла 17 из 27 матчей на харде.

Свентек

Ига уже успела проиграть один сет на текущем турнире.

Во втором раунде польке понадобилась дополнительная партия в матче против нидерландки Сюзан Ламенс — 6:1, 4:6, 6:4.

В третьем круге Свентек одержала победу над Анной Калинской — 7:6, 6:4. Интересно, что в первом сете она уступала со счетом 1:5.

Еще в одном матче Свентек разгромила колумбийку Эмилиано Аранго — 6:1, 6:2.

Победная серия Иги теперь составляет восемь матчей. За неделю до мэйджора в Нью-Йорке она выиграла «тысячник» в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 3.64, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: как ни странно, здесь не так уж всё однозначно — Екатерина ранее выиграла два из шести матчей против Иги. Ну а в этом году у них был очень напряженный матч на траве в Бад-Хомбурге. В общем, считаем, что Александрова способна как минимум избежать поражения с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.02.