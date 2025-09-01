ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брайан ГрудаВторое поражение Гвардиолы подряд! «Брайтон» сотворил камбек против «Сити» Доминик Собослаи празднует голСобослаи не пустил «Арсенал» на первое место: «Ливерпуль» уходит на паузу в статусе лидера Анхель Ди МарияОт Ди Марии до Верратти: 20 трансферов лета, которые вы точно пропустили
  • 23:18
    • Карпин: Я виноват в результате, это позор
  • 20:06
    • ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
  • 00:32
    • «Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» и потеряла первые очки в сезоне
  • 23:54
    • «Интер» проиграл «Удинезе» в матче Серии А
  • 23:10
    • Алькарас стал четвертьфиналистом US Open
  • 22:26
    • «Динамо» Мх обыграло московское «Динамо» в матче РПЛ
  • 20:32
    • Гол Собослаи обеспечил «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Александрова обыграет Свентек и выйдет в четвертьфинал US Open?

    Александрова — Свентек. Ставка (к. 2.02) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на Ига Свентек
    Прогноз и ставки на Александрова — Свентек
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Иги Свентек в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Александрова

    Екатерина впервые в карьере вышла в 1/8 финала американского мэйджора.

    Более того, на текущем турнире россиянка одержала уже три разгромные победы.

    В первом круге Александрова выиграла у представительницы Латвии Анастасии Севастовой (6:4, 6:1), а во втором — у китаянки Синьюй Ван (6:2, 6:2).

    Ну а в третьем раунде Александрова не заметила немку Лауру Зигемунд — 6:0, 6:1.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Екатерина выиграла шесть из семи последних матчей. На неделе перед US Open она дошла до финала на «пятисотнике» в Монтеррее.

    В этом году Александрова выиграла 17 из 27 матчей на харде.

    Свентек

    Ига уже успела проиграть один сет на текущем турнире.

    Во втором раунде польке понадобилась дополнительная партия в матче против нидерландки Сюзан Ламенс — 6:1, 4:6, 6:4.

    В третьем круге Свентек одержала победу над Анной Калинской — 7:6, 6:4. Интересно, что в первом сете она уступала со счетом 1:5.

    Еще в одном матче Свентек разгромила колумбийку Эмилиано Аранго — 6:1, 6:2.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Победная серия Иги теперь составляет восемь матчей. За неделю до мэйджора в Нью-Йорке она выиграла «тысячник» в Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 3.64, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: как ни странно, здесь не так уж всё однозначно — Екатерина ранее выиграла два из шести матчей против Иги. Ну а в этом году у них был очень напряженный матч на траве в Бад-Хомбурге. В общем, считаем, что Александрова способна как минимум избежать поражения с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Джокович — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рыбакина — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сан-Диего
  • Футбол
  • Сегодня в 05:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Индия — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Осака — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Костюк — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анисимова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Синнер — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Риди — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Музетти — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Уэска — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Александрова — Свентек: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 01.09.202518:00. Александрова обыграет Свентек и выйдет в четвертьфинал US Open?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры