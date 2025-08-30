Касаткина — Осака. Ставка (к. 2.10) и прогноз на матч третьего круга US Open 30 августа 2025 года

Австралийка Дарья Касаткина сыграет против японик Наоми Осаки в третьем круге US Open. Матч пройдёт 30 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Осака, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Касаткина

Дарья Касаткина добилась успеха в матче против Камиллы Рахимовой в рамках второго круга Открытого чемпионата США, выиграв у россиянки в трёх сетах (6:2, 4:6, 7:5)

На корте теннисистки провели 2 часа 24 минуты. За это время австралийка три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов.

В первом круге US Open Касаткина оказалась сильнее Елены Рузе из Румынии (7:5, 6:1).

В рейтинге WTA Дарья Касаткина занимает 18 место.

Осака

Наоми Осака в последних матчах Открытого чемпионата США действует блестяще, японка своим конкуренткам еще не проиграла ни одного сета.

Во втором круге нью-йоркского мэйджора Наоми Осака обыграла американку Хейли Баптист (6:3, 6:1). Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Японска теннисистка в этой встрече выполнила четыре эйса, допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

В первом круге турнира Большого шлема Осака в двух сетах выиграла бельгийку Грет Миннен (6:3, 6:4).

На данный момент Наоми Осака занимает 24 место в женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Осаку в этом матче можно поставить за 1.25, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 4.00.

Прогноз: Дарье Касаткиной не везёт в играх против Наоми Осаки, в двух личных встречах австралийка дважды проигрывала. В прошлом минувшем сезоне Касаткина в двух сетах уступила на грунтовом покрытии в Риме, а в 2018-м потерпела поражение в Индиан Уэллсе. Осака форму не растеряла и в этом сезоне, так что не исключаем, что теннисистка из Азии вновь переиграет австралийскую соперницу.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.10.