    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: У «Спартака» громкий по именам состав, но ему нужно время, чтобы стать командой Алексей СмертинАлексей Смертин: Я неистово любил футбол и он меня отблагодарил Флориан Товен празднует гол«Ланс» со скандалом камбекнул против «Бреста»: удаление Маецкого сломало гостей
  • 08:12
    • Сперцян может продолжить карьеру в «Лидсе»
  • 07:50
    • Мирра Андреева завершила выступление на US Open
  • 08:28
    • Джокович вышел в 1/8 финала US Open 2025
  • 07:56
    • Соболенко пробилась в 4-й круг Открытого чемпионата США
  • 00:30
    • «Валенсия» одержала победу над «Хетафе» в матче Примеры
  • 23:49
    • Гол Пулишича помог «Милану» обыграть «Лечче»
  • 22:20
    • «Шанхай Дрэгонс» обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы
    Прервёт ли Касаткина неудачную серию игр с Осакой?

    Касаткина — Осака. Ставка (к. 2.10) и прогноз на матч третьего круга US Open 30 августа 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Дарья Касаткина Прогнозы на Наоми Осака
    Прогноз и ставки на Касаткина — Осака
    Дарья Касаткина
    Австралийка Дарья Касаткина сыграет против японик Наоми Осаки в третьем круге US Open. Матч пройдёт 30 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Осака, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Женщины 30 Августа 2025 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 20:00 Наоми Осака

    Наоми Осака

  • Япония
    •

    Касаткина

    Дарья Касаткина добилась успеха в матче против Камиллы Рахимовой в рамках второго круга Открытого чемпионата США, выиграв у россиянки в трёх сетах (6:2, 4:6, 7:5)

    На корте теннисистки провели 2 часа 24 минуты. За это время австралийка три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов.

    В первом круге US Open Касаткина оказалась сильнее Елены Рузе из Румынии (7:5, 6:1).

    Прогнозы и ставки на US Open

    В рейтинге WTA Дарья Касаткина занимает 18 место.

    Осака

    Наоми Осака в последних матчах Открытого чемпионата США действует блестяще, японка своим конкуренткам еще не проиграла ни одного сета.

  • Алькарас без проблем вышел в 1/8 финала US Open
  • Читайте по теме

    • Во втором круге нью-йоркского мэйджора Наоми Осака обыграла американку Хейли Баптист (6:3, 6:1). Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

    Японска теннисистка в этой встрече выполнила четыре эйса, допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В первом круге турнира Большого шлема Осака в двух сетах выиграла бельгийку Грет Миннен (6:3, 6:4).

    На данный момент Наоми Осака занимает 24 место в женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Осаку в этом матче можно поставить за 1.25, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 4.00.

    Прогноз: Дарье Касаткиной не везёт в играх против Наоми Осаки, в двух личных встречах австралийка дважды проигрывала. В прошлом минувшем сезоне Касаткина в двух сетах уступила на грунтовом покрытии в Риме, а в 2018-м потерпела поражение в Индиан Уэллсе. Осака форму не растеряла и в этом сезоне, так что не исключаем, что теннисистка из Азии вновь переиграет австралийскую соперницу.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.10.

