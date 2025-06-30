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    Ройер — Циципас. Ставка (к. 2.16) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ройер — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Валентена Ройера в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ройер — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 30 Июня 2025 года

    Валентин Руайе

  • Франция
    •  Валентин Руайе 15:00 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
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    Ройер

    Валентен впервые в карьере сыграет в основной сетке британского мэйджора.

    В решающем раунде квалификации Ройер обыграл соотечественника Титуана Дроге.

    В остальных отборочных матчах Ройер выиграл у швейцарца Марка-Андреа Хюслера и японца Ясутаки Утиямы.

    Ранее в этом сезоне Ройер провел уже больше 50 матчей, но чаще всего он играл на «челленджерах».

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В середине июня 24-летний теннисист уступил южноафриканцу Ллойду Харрису в первом круге травяного «челленджера» в Бирмингеме.

    Циципас

    Стефанос несколько дней назад обыграл Фрэнсиса Тиафо в рамках выставочного матча в Харлингеме.

    «Фрэнсис, конечно, прав — я никогда раньше так не подавал. Это точно шаг вперед. Надеюсь, я смогу так же подавать на Уимблдоне», — сказал грек после встречи с американцем.

    На самом деле у Циципаса сейчас не очень много поводов для оптимизма.

    В середине месяца он провалил турнир на Мальорке: в первом раунде Циципас с трудом выиграл у итальянца Лучано Дардери, а во втором уступил американцу Алексу Микельсену.

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    В прошлом году Циципас прошел лишь один раунд на Уимблдоне — после победы над Таро Даниэлем проиграл Эмилю Руусувуори.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ройера в этом матче можно поставить за 3.68, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: скорее всего, Стефанос обыграет француза благодаря своей подаче. Но при этом почти нет сомнений, что греку понадобится хотя бы один дополнительный сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал сетов больше 3,5 за 2.16.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ройер — Циципас?

    Матч Ройер — Циципас состоится 30 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ройер — Циципас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Циципаса + тотал сетов больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ройер — Циципас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Циципаса + тотал сетов больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.16.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ройер — Циципас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ройер — Циципас?

    Коэффициенты букмекеров: на Ройера в этом матче можно поставить за 3.68, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.28.

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    Ройер — Циципас: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 30.06.202515:00. Сможет ли Циципас обыграть 112-ю ракетку мира?
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