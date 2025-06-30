Ройер — Циципас. Ставка (к. 2.16) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Валентена Ройера в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ройер — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ройер

Валентен впервые в карьере сыграет в основной сетке британского мэйджора.

В решающем раунде квалификации Ройер обыграл соотечественника Титуана Дроге.

В остальных отборочных матчах Ройер выиграл у швейцарца Марка-Андреа Хюслера и японца Ясутаки Утиямы.

Ранее в этом сезоне Ройер провел уже больше 50 матчей, но чаще всего он играл на «челленджерах».

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В середине июня 24-летний теннисист уступил южноафриканцу Ллойду Харрису в первом круге травяного «челленджера» в Бирмингеме.

Циципас

Стефанос несколько дней назад обыграл Фрэнсиса Тиафо в рамках выставочного матча в Харлингеме.

«Фрэнсис, конечно, прав — я никогда раньше так не подавал. Это точно шаг вперед. Надеюсь, я смогу так же подавать на Уимблдоне», — сказал грек после встречи с американцем.

На самом деле у Циципаса сейчас не очень много поводов для оптимизма.

В середине месяца он провалил турнир на Мальорке: в первом раунде Циципас с трудом выиграл у итальянца Лучано Дардери, а во втором уступил американцу Алексу Микельсену.

В прошлом году Циципас прошел лишь один раунд на Уимблдоне — после победы над Таро Даниэлем проиграл Эмилю Руусувуори.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ройера в этом матче можно поставить за 3.68, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: скорее всего, Стефанос обыграет француза благодаря своей подаче. Но при этом почти нет сомнений, что греку понадобится хотя бы один дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал сетов больше 3,5 за 2.16.