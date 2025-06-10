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    Самсонова разгромит соперницу?

    Самсонова — Брэнстин. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир Хертогенбос 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Брэнстин
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против канадки Карсон Брэнстин в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 10 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Брэнстин, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Женщины 10 Июня 2025 года

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •  Людмила Самсонова 15:00 Carson Branstine

    Carson Branstine

  • Хертогенбосх. Женщины
    •

    Самсонова

    Людмила Самсонова завершила сезона на грунте выступлением на Ролан Гаррос. В Открытом чемпионате Франции российская теннисистка провели четыре встречи. В четвертом круге парижского мэйджора Самсонова уступила китаянке Циньвэнь Чжэн (6:7, 6:1, 3:6).

    На корте спортсменки провели 2 часа 50 минут, за это время Самсонова реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

    На Ролан Гаррос Людила Самсонова выиграла у египтянки Маяр Шериф, испанки Ромеро-Гормаз и украинки Даяны Ястремской.

    Прогнозы на теннис

    Перед стартом турнира в Хертогенбосе Людмила Самсонова занимает 18 место в рейтинге WTA.

    Брэнстин

    Карсон Брэнстин уже провела два матча на травяном покрытии в Хертогенбосе. В квалификации канадская теннисистка одержала две победы. Сначала была обыграна немка Юле Нимайер 6:3, 7:6), а затем китаянка Юэ Юань (6:4, 6:4).

    В финале квалификации канадка восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.

    Сезон на траве для Брэнстини стартовал на Челленджере в Бирмингеме, где канадка уступила россиянке Виталии Дьяченко (7:6, 3:6, 3:6).

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    Карсон Брэнстин занимает 231 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.10, на победу Брэнстин букмекеры предлагают за 7.00.

    Прогноз: Встречаются теннисистки разного уровня подготовки. Людмила Самсонова явный фаворит поединка и вполне можно ожидать разгромной победы в исполении российской спортсменки.

    Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-6.5) с коэффициентом 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Самсонова — Брэнстин?

    Матч Самсонова — Брэнстин состоится 10 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Самсонова — Брэнстин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Самсоновой (-6.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Самсонова — Брэнстин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Самсоновой (-6.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Самсонова — Брэнстин?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Самсонова — Брэнстин?

    Коэффициенты букмекеров: : На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.10, на победу Брэнстин букмекеры предлагают за 7.00.

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