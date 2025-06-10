Самсонова — Брэнстин. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир Хертогенбос 10 июня 2025 года

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против канадки Карсон Брэнстин в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 10 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Брэнстин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Самсонова

Людмила Самсонова завершила сезона на грунте выступлением на Ролан Гаррос. В Открытом чемпионате Франции российская теннисистка провели четыре встречи. В четвертом круге парижского мэйджора Самсонова уступила китаянке Циньвэнь Чжэн (6:7, 6:1, 3:6).

На корте спортсменки провели 2 часа 50 минут, за это время Самсонова реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

На Ролан Гаррос Людила Самсонова выиграла у египтянки Маяр Шериф, испанки Ромеро-Гормаз и украинки Даяны Ястремской.

Прогнозы на теннис

Перед стартом турнира в Хертогенбосе Людмила Самсонова занимает 18 место в рейтинге WTA.

Брэнстин

Карсон Брэнстин уже провела два матча на травяном покрытии в Хертогенбосе. В квалификации канадская теннисистка одержала две победы. Сначала была обыграна немка Юле Нимайер 6:3, 7:6), а затем китаянка Юэ Юань (6:4, 6:4).

В финале квалификации канадка восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.

Сезон на траве для Брэнстини стартовал на Челленджере в Бирмингеме, где канадка уступила россиянке Виталии Дьяченко (7:6, 3:6, 3:6).

Карсон Брэнстин занимает 231 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.10, на победу Брэнстин букмекеры предлагают за 7.00.

Прогноз: Встречаются теннисистки разного уровня подготовки. Людмила Самсонова явный фаворит поединка и вполне можно ожидать разгромной победы в исполении российской спортсменки.

Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-6.5) с коэффициентом 2.20.