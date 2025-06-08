Бондарь — Тодони. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир Бари 8 июня 2025 года

Венгерка Анна Бондарь сыграет против румынки Анки Тодони в финале. Матч пройдёт 8 июня, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бондарь — Тодони, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бондарь

В полуфинале итальянского розыгрыша Анна Бондарь переиграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна (6:3, 7:5). На корте спортсменки провели 2 часа 8 минут.

По ходу поединка Анна Бондарь допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

В Бари Бондарь также нанесла поражения швейцарке Жиль Тайхманн (6:3, 4:6, 6:3), Тессе Адрианяфитримо из Франции (7:5, 6:4) и японке Харуки Каджи (6:1, 6:2).

Прогнозы на теннис

В мировом рейтинге Анна Бондарь занимает 82 место.

Тодони

На турнире в Италии Анка Тодони не проиграла ни одного сета, в полуфинале румынская теннисистка выиграла у испанской соперницы Парризас-Диас (6:2, 6:4). Время встречи продолжалось 1 час 29 минут.

Анка Тодони не выполнила ни одного эйса, допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В Бари Анка Тодони выиграла также у россиянки Татьяны Прозоровой (6:4, 6:2), беларуски Ирины Шиманович (6:4, 6:0) и чехи Доминики Салковой (7:5, 7:6).

Анка Тодони занимает 88 место в WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бондарь в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Тодони букмекеры предлагают за 2.10.

Прогноз: Анна Бондарь демонстрирует яркую игру на турнире в Бари, не проиграв ни одной партии. Мы рискнём и поставим на очередной успех румынской теннисистки в финале итальянского турнира.

Рекомендуемая ставка: Победа Тодони с коэффициентом 2.10.