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    Тодони выиграет чемпионство на турнире в Бари?

    Бондарь — Тодони. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир Бари 8 июня 2025 года

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    Анка Тодони
    Венгерка Анна Бондарь сыграет против румынки Анки Тодони в финале. Матч пройдёт 8 июня, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бондарь — Тодони, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бондарь

    В полуфинале итальянского розыгрыша Анна Бондарь переиграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна (6:3, 7:5). На корте спортсменки провели 2 часа 8 минут.

    По ходу поединка Анна Бондарь допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

    В Бари Бондарь также нанесла поражения швейцарке Жиль Тайхманн (6:3, 4:6, 6:3), Тессе Адрианяфитримо из Франции (7:5, 6:4) и японке Харуки Каджи (6:1, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    В мировом рейтинге Анна Бондарь занимает 82 место.

    Тодони

    На турнире в Италии Анка Тодони не проиграла ни одного сета, в полуфинале румынская теннисистка выиграла у испанской соперницы Парризас-Диас (6:2, 6:4). Время встречи продолжалось 1 час 29 минут.

    Анка Тодони не выполнила ни одного эйса, допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

    В Бари Анка Тодони выиграла также у россиянки Татьяны Прозоровой (6:4, 6:2), беларуски Ирины Шиманович (6:4, 6:0) и чехи Доминики Салковой (7:5, 7:6).

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    Анка Тодони занимает 88 место в WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бондарь в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Тодони букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: Анна Бондарь демонстрирует яркую игру на турнире в Бари, не проиграв ни одной партии. Мы рискнём и поставим на очередной успех румынской теннисистки в финале итальянского турнира.

    Рекомендуемая ставка: Победа Тодони с коэффициентом 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бондарь — Тодони?

    Матч Бондарь — Тодони состоится 08 июня 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бондарь — Тодони?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Тодони.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бондарь — Тодони?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Тодони» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бондарь — Тодони?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бондарь — Тодони?

    Коэффициенты букмекеров: : На Бондарь в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Тодони букмекеры предлагают за 2.10.

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    Бондарь — Тодони: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 08.06.202520:30. Тодони выиграет чемпионство на турнире в Бари?
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