Ландалусе — Харрис. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Бирмингеме 5 июня 2025 года

Ландалусе
Мартин в первом раунде одержал волевую победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 4:6, 6:4, 7:6.
Это был дебютный матч испанского теннисиста на траве. До сих пор он ни разу не играл на этом покрытии.
В текущем сезоне Ландалусе провел 25 матчей — и на этом отрезке у него 12 побед и 13 поражений.
Ранее в этом году 19-летний Ландалусе смог пройти дальше второго круга только на двух турнирах — на «челленджерах» в Канберре и Праге.
В конце прошлого месяца Мартин не смог пройти квалификацию на Ролан Гаррос, проиграв во втором раунде отбора аргентинцу Федерико Гомесу.
Харрис
Ллойд в стартовом матче выиграл у британца Джея Кларка — 6:4, 3:6, 6:4.
В текущем сезоне южноафриканец до сих пор провел лишь 13 матчей. При этом в его активе всего лишь пять побед.
Правда, также стоит обратить внимание на то, что Харрис прошел квалификацию Ролан Гаррос, обыграв трех серьезных соперников — Марка-Андреа Хюслера , Отто Виртанена и Марина Чилича. В первом раунде он уступил Андрею Рублеву.
В контексте текущего турнира в Бирмингеме важно добавить, что в прошлом году Харрис провел на траве 15 матчей (12 побед и три поражения). В 2024-м Ллойд выиграл «челленджер» в Сербитоне и прошел квалификацию и один раунд на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 2.56, победу Харриса букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: скорее всего, опытный южноафриканец обыграет испанца. Но при этом не факт, что Ллойду хватит двух сетов.
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Рекомендуемая ставка: победа Харриса + тотал геймов больше 20,5 за 2.19.