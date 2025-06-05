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    Харрис обыграет Ландалусе с разгромным счетом?

    Ландалусе — Харрис. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Бирмингеме 5 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ландалусе — Харрис
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    Ллойд Харрис
    Южноафриканец Ллойд Харрис сыграет против испанца Мартина Ландалусе во втором круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 5 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ландалусе — Харрис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ландалусе

    Мартин в первом раунде одержал волевую победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 4:6, 6:4, 7:6.

    Это был дебютный матч испанского теннисиста на траве. До сих пор он ни разу не играл на этом покрытии.

    В текущем сезоне Ландалусе провел 25 матчей — и на этом отрезке у него 12 побед и 13 поражений.

    Ранее в этом году 19-летний Ландалусе смог пройти дальше второго круга только на двух турнирах — на «челленджерах» в Канберре и Праге.

    Прогнозы на теннис

    В конце прошлого месяца Мартин не смог пройти квалификацию на Ролан Гаррос, проиграв во втором раунде отбора аргентинцу Федерико Гомесу.

    Харрис

    Ллойд в стартовом матче выиграл у британца Джея Кларка — 6:4, 3:6, 6:4.

    В текущем сезоне южноафриканец до сих пор провел лишь 13 матчей. При этом в его активе всего лишь пять побед.

    Правда, также стоит обратить внимание на то, что Харрис прошел квалификацию Ролан Гаррос, обыграв трех серьезных соперников — Марка-Андреа Хюслера , Отто Виртанена и Марина Чилича. В первом раунде он уступил Андрею Рублеву.

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    В контексте текущего турнира в Бирмингеме важно добавить, что в прошлом году Харрис провел на траве 15 матчей (12 побед и три поражения). В 2024-м Ллойд выиграл «челленджер» в Сербитоне и прошел квалификацию и один раунд на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 2.56, победу Харриса букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: скорее всего, опытный южноафриканец обыграет испанца. Но при этом не факт, что Ллойду хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Харриса + тотал геймов больше 20,5 за 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ландалусе — Харрис?

    Матч Ландалусе — Харрис состоится 05 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ландалусе — Харрис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Харриса + тотал геймов больше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ландалусе — Харрис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Харриса + тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ландалусе — Харрис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ландалусе — Харрис?

    Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 2.56, победу Харриса букмекеры предлагают за 1.46.

    Ещё прогнозы на спорт
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