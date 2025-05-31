Андреева — Путинцева. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Мирра Андреева
Юлия Путинцева
Андреева
Мирра Андреева шагнула в третий круг Ролан Гаррос после того, как взяла реванш за поражение на US Open у американки Эшлин Крюгер (6:3, 6:4). Россиянка уверенно сыграла в обороне и великолепно выступила в контратаке.
Первая ракетка России допустила шесть двойных ошибок, один раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов.
В стартовой игре парижского мэйджора Мирра Андреева переиграла испанскую соперницу Кристину Букшу (6:4, 6:3).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В мировом рейтинге Мирра Андреева занимает 6 место.
Путинцева
В битве за выход в третий круг Ролан Гаррос Юлия Путинцева выиграла у Джоанны Гарленд из Тайваня (7:6, 6:3). На корте спортсменки провели 1 час 59 минут.
Теннисистка из Казахстана один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта.
В стартовом матче турнира серии Большого шлема Путинцева переиграла Солану Сьерру из Аргентины (7:6, 6:2).
В мировом рейтинге Юлия Путинцева занимает 31 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, на победу Путинцевой букмекеры предлагают за 5.70.
Прогноз: Ренее теннисистки не играли между собой, ожидаем, уверенной победы со стороны Мирры Андреевой. Первая ракетка России может на опыте переиграть представительницу казахстанского тенниса.
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Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-5.5) с коэффициентом 1.80.