Андреева — Путинцева. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Путинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирра Андреева шагнула в третий круг Ролан Гаррос после того, как взяла реванш за поражение на US Open у американки Эшлин Крюгер (6:3, 6:4). Россиянка уверенно сыграла в обороне и великолепно выступила в контратаке.

Первая ракетка России допустила шесть двойных ошибок, один раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов.

В стартовой игре парижского мэйджора Мирра Андреева переиграла испанскую соперницу Кристину Букшу (6:4, 6:3).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В мировом рейтинге Мирра Андреева занимает 6 место.

Путинцева

В битве за выход в третий круг Ролан Гаррос Юлия Путинцева выиграла у Джоанны Гарленд из Тайваня (7:6, 6:3). На корте спортсменки провели 1 час 59 минут.

Теннисистка из Казахстана один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта.

В стартовом матче турнира серии Большого шлема Путинцева переиграла Солану Сьерру из Аргентины (7:6, 6:2).

В мировом рейтинге Юлия Путинцева занимает 31 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, на победу Путинцевой букмекеры предлагают за 5.70.

Прогноз: Ренее теннисистки не играли между собой, ожидаем, уверенной победы со стороны Мирры Андреевой. Первая ракетка России может на опыте переиграть представительницу казахстанского тенниса.

Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-5.5) с коэффициентом 1.80.