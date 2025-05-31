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    Выбьет ли Андреева соперницу из чемпионской гонки?

    Андреева — Путинцева. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Путинцева
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Путинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 31 Мая 2025 года

    Мирра Андреева

  • Россия
    •  Мирра Андреева 12:00 Юлия Путинцева

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •

    Андреева

    Мирра Андреева шагнула в третий круг Ролан Гаррос после того, как взяла реванш за поражение на US Open у американки Эшлин Крюгер (6:3, 6:4). Россиянка уверенно сыграла в обороне и великолепно выступила в контратаке.

    Первая ракетка России допустила шесть двойных ошибок, один раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В стартовой игре парижского мэйджора Мирра Андреева переиграла испанскую соперницу Кристину Букшу (6:4, 6:3).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В мировом рейтинге Мирра Андреева занимает 6 место.

    Путинцева

    В битве за выход в третий круг Ролан Гаррос Юлия Путинцева выиграла у Джоанны Гарленд из Тайваня (7:6, 6:3). На корте спортсменки провели 1 час 59 минут.

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    • Теннисистка из Казахстана один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта.

    В стартовом матче турнира серии Большого шлема Путинцева переиграла Солану Сьерру из Аргентины (7:6, 6:2).

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    В мировом рейтинге Юлия Путинцева занимает 31 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, на победу Путинцевой букмекеры предлагают за 5.70.

    Прогноз: Ренее теннисистки не играли между собой, ожидаем, уверенной победы со стороны Мирры Андреевой. Первая ракетка России может на опыте переиграть представительницу казахстанского тенниса.

    Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-5.5) с коэффициентом 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Путинцева?

    Матч Андреева — Путинцева состоится 31 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Путинцева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Андреевой (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Путинцева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Андреевой (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Путинцева?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Путинцева?

    Коэффициенты букмекеров: : На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, на победу Путинцевой букмекеры предлагают за 5.70.

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    Андреева — Путинцева: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 31.05.202512:00. Выбьет ли Андреева соперницу из чемпионской гонки?
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