ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир СтогниенкоВладимир Стогниенко: На финише сезона «Интер» выглядит уставшим Реймс — МецВторая трагедия «Реймса» за неделю: «Мец» ворвался в Лигу 1 после невероятного овертайма Юри ТилемансГравенберх, Собослаи, Клюйверт и еще семь игроков АПЛ, которые вышли на новый уровень
    Все новости спорта

    Сможет ли Зверев пройти третий круг на Ролан Гаррос?

    Зверев — Коболли. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Флавио Коболли
    Прогноз и ставки на Зверев — Коболли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Флавио Коболли в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 31 Мая 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 12:00 Флавио Коболли

    Флавио Коболли

  • Италия
    •

    Зверев

    Саша седьмой год подряд выиграл на французском мейджоре не менее двух матчей.

    Текущий турнир немецкий теннисист начал с победы над американцем Лернером Тьеном — 6:3, 6:3, 6:4.

    Во втором раунде у Зверева случился небольшой сбой в начале матча против нидерландца Йеспера де Йонга — 3:6, 6:1, 6:2, 6:3.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    После 2020 года Зверев ни разу не проигрывал на Ролан Гаррос раньше полуфинала.  

    В прошлом сезоне Зверев дошел в Париже до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

    Коболли

    Коболли в стартовом матче одержал уверенную победу над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 6:2, 6:1, 6:3.

    Во втором круге Коболли остановил своего соотечественника Маттео Арнальди — 6:3, 6:3, 6:7, 6:1.

    Победная серия Коболли теперь составляет семь матчей. На неделе перед Ролан Гаррос он выиграл турнир ATP 500 в Гамбурге. В финале итальянец спокойно обыграл Андрея Рублева — 6:2, 6:4.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Также стоит добавить, что в начале апреля Коболли выиграл грунтовый турнир в Бухаресте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Коболли букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: Сашу ждет первая серьезная проверка на прочность. Итальянец в последнее время играет чересчур хорошо и уверенно, поэтому рискнем предположить, что здесь дело не ограничится тремя сетами.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — Коболли?

    Матч Зверев — Коболли состоится 31 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — Коболли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 38,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — Коболли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 38,0» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Коболли?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Коболли?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Коболли букмекеры предлагают за 4.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Таусон — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мбоко — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Музетти — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Соболенко — Данилович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ястремская — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боржеш — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристиан — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахал — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мерв — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гонконг — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Джиганте
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зверев — Коболли: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 31.05.202512:00. Сможет ли Зверев пройти третий круг на Ролан Гаррос?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры