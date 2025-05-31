Зверев — Коболли. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Флавио Коболли в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша седьмой год подряд выиграл на французском мейджоре не менее двух матчей.

Текущий турнир немецкий теннисист начал с победы над американцем Лернером Тьеном — 6:3, 6:3, 6:4.

Во втором раунде у Зверева случился небольшой сбой в начале матча против нидерландца Йеспера де Йонга — 3:6, 6:1, 6:2, 6:3.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

После 2020 года Зверев ни разу не проигрывал на Ролан Гаррос раньше полуфинала.

В прошлом сезоне Зверев дошел в Париже до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Коболли

Коболли в стартовом матче одержал уверенную победу над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 6:2, 6:1, 6:3.

Во втором круге Коболли остановил своего соотечественника Маттео Арнальди — 6:3, 6:3, 6:7, 6:1.

Победная серия Коболли теперь составляет семь матчей. На неделе перед Ролан Гаррос он выиграл турнир ATP 500 в Гамбурге. В финале итальянец спокойно обыграл Андрея Рублева — 6:2, 6:4.

Также стоит добавить, что в начале апреля Коболли выиграл грунтовый турнир в Бухаресте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Коболли букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: Сашу ждет первая серьезная проверка на прочность. Итальянец в последнее время играет чересчур хорошо и уверенно, поэтому рискнем предположить, что здесь дело не ограничится тремя сетами.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.98.