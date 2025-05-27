Мюллер — Меншик. Ставка (к. 3.20) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Чех Якуб Меншик сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мюллер

В отличие от прошлых сезонов, на этот раз Александр приехал на домашний турнир в статусе игрока топ-50.

Еще в январе француз стал победителем турнира в Гонконге.

В конце февраля Мюллер дошел до финала на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

На европейском грунте лучшим результатом Мюллера в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На неделе перед Ролан Гаррос Мюллер прошел два раунда на «пятисотнике» в Гамбурге. Во втором круге 28-летний теннисист одержал победу над третьей ракеткой мира Сашей Зверевым.

Меншик

Якуб перед французским мэйджором провел на грунте восемь матчей. На этом отрезке у чеха пять побед и три поражения.

В середине апреля Меншик проиграл Яннику Ханфману на старте турнира в Мюнхене, но зато после этого он дошел до четвертьфинала в Мадриде и до четвертого круга в Риме.

На «Мастерсе» в столице Испании 19-летний теннисист выиграл у Итана Куинна, Бена Шелтона и Александра Бублика, после чего уступил Франсиско Серундоло.

В конце марта Меншик выиграл «Мастерс» в Майами, вскоре после которого дебютировал в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.20, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: в прошлом году Якуб спокойно обыграл француза на харде в Вене — 6:3, 6:2. Несмотря на это, сейчас нет уверенности в том, что чех снова остановит Мюллера, который проводит лучший сезон в карьере.

Рекомендуемая ставка: победа Мюллера за 3.20.