ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая Джон ДжонсСитуация с Джоном Джонсом вышла из-под контроля. «Баунса» пора лишать титула США — обладатели золотых медалей ЧМ-2025ЧМ-2025. Эпохальная победа сборной США, домашняя бронза Швеции
    Все новости спорта

    Сможет ли Меншик обыграть Мюллера на старте Ролан Гаррос?

    Мюллер — Меншик. Ставка (к. 3.20) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Якуб Меншик
    Прогноз и ставки на Мюллер — Меншик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Якуб Меншик
    Чех Якуб Меншик сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 27 Мая 2025 года

    Александр Мюллер

  • Франция
    •  Александр Мюллер 12:00 Якуб Меншик

    Якуб Меншик

  • Чехия
    •

    Мюллер

    В отличие от прошлых сезонов, на этот раз Александр приехал на домашний турнир в статусе игрока топ-50.

    Еще в январе француз стал победителем турнира в Гонконге.

    В конце февраля Мюллер дошел до финала на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

    На европейском грунте лучшим результатом Мюллера в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На неделе перед Ролан Гаррос Мюллер прошел два раунда на «пятисотнике» в Гамбурге. Во втором круге 28-летний теннисист одержал победу над третьей ракеткой мира Сашей Зверевым.

    Меншик

    Якуб перед французским мэйджором провел на грунте восемь матчей.  На этом отрезке у чеха пять побед и три поражения.

    В середине апреля Меншик проиграл Яннику Ханфману на старте турнира в Мюнхене, но зато после этого он дошел до четвертьфинала в Мадриде и до четвертого круга в Риме.

    На «Мастерсе» в столице Испании 19-летний теннисист выиграл у Итана Куинна, Бена Шелтона и Александра Бублика, после чего уступил Франсиско Серундоло.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В конце марта Меншик выиграл «Мастерс» в Майами, вскоре после которого дебютировал в топ-20.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.20, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: в прошлом году Якуб спокойно обыграл француза на харде в Вене — 6:3, 6:2. Несмотря на это, сейчас нет уверенности в том, что чех снова остановит Мюллера, который проводит лучший сезон в карьере.

    Рекомендуемая ставка: победа Мюллера за 3.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мюллер — Меншик?

    Матч Мюллер — Меншик состоится 27 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мюллер — Меншик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Мюллера.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мюллер — Меншик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Мюллера» с коэффициентом у букмекеров 3.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мюллер — Меншик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мюллер — Меншик?

    Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.20, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Шрамкова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дзеппьери — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Парри — Монтгомери
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Коллинз — Беррейдж
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Томлянович — Джойнт
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристиан — Биррелл
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Легечка — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Этчеверри — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Альтмайер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Осака — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хачанов — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фирнли — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Рузе — Кесслер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мюллер — Меншик: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 27.05.202512:00. Сможет ли Меншик обыграть Мюллера на старте Ролан Гаррос?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры