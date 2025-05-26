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    Линетт поборется за выход во второй круг?

    Таусон — Линетт. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Таусон — Линетт
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    Магда Линетт
    Датчанка Клара Таусон и полька Магда Линетт встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 26 мая, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таусон — Линетт, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 26 Мая 2025 года

    Клара Таусон

  • Дания
    •  Клара Таусон 17:00 Магда Линетт

    Магда Линетт

  • Польша
    •

    Клара Таусон

    Нельзя говорить, что Таусон остепенилась окончательно, но с начала этого года она играет в зрелый теннис и не срывает на необдуманные поступки.

    Подобная игра позволила значительно улучшились результаты скандинавке, и сейчас она вплотную подобралась к топ-20.

    В семи последних матчах датчанка выиграла только два раза, но большую часть сезона провела на достойном уровне.

    Играть на грунте датчанка любит больше всего, поэтому Линетт стоит приготовиться к серьезной обороне на задней линии.

    Магда Линетт

    К былым результатам Линетт и близко не может приблизиться, а сама теннисистка не молодеет. Её уже 33 года, и нужно возвращаться в боевое состояние как можно быстрее.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На прошло недельном турнире в Страсбурге она играла в четвертьфинале, но в матче против Рыбакиной показала совсем беззубую игру.

    У польки также был четвертьфинал Майами, что уже куда более весомое достижение, но и в нем Магда не смогла справиться с Паолини.

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    Если Линетт сможет должным образом настроиться на предстоящий поединок, то ей вполне будет по силам обыграть молодое дарование из Дании.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в датчанку в этом поединке: победа Таусон — 1.54, победа Линнет — 2.86.

    Прогноз: Таусон заберет свое в этом матче.

    Ставка: Ф2 (-2.5) за 1.73.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится непримиримой.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.33.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Таусон — Линетт?

    Матч Таусон — Линетт состоится 26 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Таусон — Линетт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Таусон — Линетт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.73.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Таусон — Линетт?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Таусон — Линетт?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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