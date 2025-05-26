Таусон — Линетт. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

Клара Таусон
Магда Линетт
Клара Таусон
Нельзя говорить, что Таусон остепенилась окончательно, но с начала этого года она играет в зрелый теннис и не срывает на необдуманные поступки.
Подобная игра позволила значительно улучшились результаты скандинавке, и сейчас она вплотную подобралась к топ-20.
В семи последних матчах датчанка выиграла только два раза, но большую часть сезона провела на достойном уровне.
Играть на грунте датчанка любит больше всего, поэтому Линетт стоит приготовиться к серьезной обороне на задней линии.
Магда Линетт
К былым результатам Линетт и близко не может приблизиться, а сама теннисистка не молодеет. Её уже 33 года, и нужно возвращаться в боевое состояние как можно быстрее.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
На прошло недельном турнире в Страсбурге она играла в четвертьфинале, но в матче против Рыбакиной показала совсем беззубую игру.
У польки также был четвертьфинал Майами, что уже куда более весомое достижение, но и в нем Магда не смогла справиться с Паолини.
Если Линетт сможет должным образом настроиться на предстоящий поединок, то ей вполне будет по силам обыграть молодое дарование из Дании.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в датчанку в этом поединке: победа Таусон — 1.54, победа Линнет — 2.86.
Прогноз: Таусон заберет свое в этом матче.
- 1.95Картал — Андреева: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.99Хачанов — Вукич: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.92Дзеппьери — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Ставка: Ф2 (-2.5) за 1.73.
Альтернативный прогноз: Встреча получится непримиримой.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.33.