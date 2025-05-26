Таусон — Линетт. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

Датчанка Клара Таусон и полька Магда Линетт встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 26 мая, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таусон — Линетт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Клара Таусон

Нельзя говорить, что Таусон остепенилась окончательно, но с начала этого года она играет в зрелый теннис и не срывает на необдуманные поступки.

Подобная игра позволила значительно улучшились результаты скандинавке, и сейчас она вплотную подобралась к топ-20.

В семи последних матчах датчанка выиграла только два раза, но большую часть сезона провела на достойном уровне.

Играть на грунте датчанка любит больше всего, поэтому Линетт стоит приготовиться к серьезной обороне на задней линии.

Магда Линетт

К былым результатам Линетт и близко не может приблизиться, а сама теннисистка не молодеет. Её уже 33 года, и нужно возвращаться в боевое состояние как можно быстрее.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На прошло недельном турнире в Страсбурге она играла в четвертьфинале, но в матче против Рыбакиной показала совсем беззубую игру.

У польки также был четвертьфинал Майами, что уже куда более весомое достижение, но и в нем Магда не смогла справиться с Паолини.

Если Линетт сможет должным образом настроиться на предстоящий поединок, то ей вполне будет по силам обыграть молодое дарование из Дании.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в датчанку в этом поединке: победа Таусон — 1.54, победа Линнет — 2.86.

Прогноз: Таусон заберет свое в этом матче.

Ставка: Ф2 (-2.5) за 1.73.

Альтернативный прогноз: Встреча получится непримиримой.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.33.