Калинская — Боузкова. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Россиянка Анна Калинская сыграет против Марии Боузковой из Чехии в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Боузкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Калинская

Анна Калинская на турнире в Страсбурге добралась до четвертьфинала, но на этой стадии россиянка на игру против американки Даниэль Коллинс не явилась. О причинах снятия не сообщалось, вероятнее всего теннисистка испытала проблемы со здоровьем.

До этого Калинская выиграла два матча на французском корте у сильной Джессики Пегулы из США (4:6, 6:4, 6:2) и у американки Каролин Долхайд (6:2, 4:6, 6:3).

В последних пяти матчах Анна Калинская одержала две победы и потерпела три поражения.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Анна Калинская занимает 30 место в мировом рейтинге.

Боузкова

Мария Боузкова из Чехии чередует победы и поражения. В Страсбурге теннисистка переиграла француженку Корне и немку Марию, а также уступила в матчах с испанкой Бадосой и американкой Долхайд.

В Риме Боузкова сыграла три встречи, переиграв бразильянку Хаддад и египтянку Шериф, но затем проиграв японке Осаке.

На грунтовом покрытии в Мадриде Боузкова добилась успеха в игре с мексиканкой Сарасуа, но остановилась после поражения в игре с россиянкой Миррой Андреевой.

На данный момент Мария Боузкова занимает 50 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Боузковой букмекеры предлагают за 2.35.

Прогноз: Предстоит интересный поединок, Калинская если не испытает проблем со здоровьем, то одержит победу в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: Фора Калинской (-3.5) с коэффициентом 2.10.