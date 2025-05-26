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    Справится ли Калинская с соперницей?

    Калинская — Боузкова. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Боузкова
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против Марии Боузковой из Чехии в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Боузкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Калинская

    Анна Калинская на турнире в Страсбурге добралась до четвертьфинала, но на этой стадии россиянка на игру против американки Даниэль Коллинс не явилась. О причинах снятия не сообщалось, вероятнее всего теннисистка испытала проблемы со здоровьем.

    До этого Калинская выиграла два матча на французском корте у сильной Джессики Пегулы из США (4:6, 6:4, 6:2) и у американки Каролин Долхайд (6:2, 4:6, 6:3).

    В последних пяти матчах Анна Калинская одержала две победы и потерпела три поражения.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Анна Калинская занимает 30 место в мировом рейтинге.

    Боузкова

    Мария Боузкова из Чехии чередует победы и поражения. В Страсбурге теннисистка переиграла француженку Корне и немку Марию, а также уступила в матчах с испанкой Бадосой и американкой Долхайд.

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    • В Риме Боузкова сыграла три встречи, переиграв бразильянку Хаддад и египтянку Шериф, но затем проиграв японке Осаке.

    На грунтовом покрытии в Мадриде Боузкова добилась успеха в игре с мексиканкой Сарасуа, но остановилась после поражения в игре с россиянкой Миррой Андреевой.

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    На данный момент Мария Боузкова занимает 50 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Боузковой букмекеры предлагают за 2.35.

    Прогноз: Предстоит интересный поединок, Калинская если не испытает проблем со здоровьем, то одержит победу в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: Фора Калинской (-3.5) с коэффициентом 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Калинская — Боузкова?

    Матч Калинская — Боузкова состоится 27 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Калинская — Боузкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Калинской (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Калинская — Боузкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Калинской (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Калинская — Боузкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Калинская — Боузкова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Боузковой букмекеры предлагают за 2.35.

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    Калинская — Боузкова: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 27.05.202512:00. Справится ли Калинская с соперницей?
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