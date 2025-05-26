Калинская — Боузкова. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Калинская
Анна Калинская на турнире в Страсбурге добралась до четвертьфинала, но на этой стадии россиянка на игру против американки Даниэль Коллинс не явилась. О причинах снятия не сообщалось, вероятнее всего теннисистка испытала проблемы со здоровьем.
До этого Калинская выиграла два матча на французском корте у сильной Джессики Пегулы из США (4:6, 6:4, 6:2) и у американки Каролин Долхайд (6:2, 4:6, 6:3).
В последних пяти матчах Анна Калинская одержала две победы и потерпела три поражения.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Анна Калинская занимает 30 место в мировом рейтинге.
Боузкова
Мария Боузкова из Чехии чередует победы и поражения. В Страсбурге теннисистка переиграла француженку Корне и немку Марию, а также уступила в матчах с испанкой Бадосой и американкой Долхайд.
В Риме Боузкова сыграла три встречи, переиграв бразильянку Хаддад и египтянку Шериф, но затем проиграв японке Осаке.
На грунтовом покрытии в Мадриде Боузкова добилась успеха в игре с мексиканкой Сарасуа, но остановилась после поражения в игре с россиянкой Миррой Андреевой.
На данный момент Мария Боузкова занимает 50 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Боузковой букмекеры предлагают за 2.35.
Прогноз: Предстоит интересный поединок, Калинская если не испытает проблем со здоровьем, то одержит победу в предстоящем матче.
- 2.30Атман — Гаске: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 2.55Кудерметова — Остапенко: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 1.90Касаткина — Синякова: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Фора Калинской (-3.5) с коэффициентом 2.10.