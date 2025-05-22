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    Латвийская теннисистка вырвет путёвку в полуфинал

    Кристиан — Севастова. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Рабате 22 мая 2025 года

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    Анастасия Севастова
    Жаклин Кристиан из Румынии сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдёт 22 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кристиан — Севастова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кристиан

    Румынская теннисистка не проиграла ещё ни одного сета на турнире в Рабате. Во втором круге соревнований Жаклин Кристиан выиграла у Алёны Большовой из Испании (7:6, 7:6).

    На корте спортсменки провели 2 часа 21 минуту, за это время теннисистка из Румынии реализовала семь брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки.

    В стартовой игре турнир в Рабате Кристиан выбила из чемпионской гонки украинку Елизавету Котляр (6:3, 6:1).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Жаклин Кристиан занимает 74 место.

    Севастова

    Анастасия Севастова выиграла у турецкой теннисистки Зейнеп Сонмез (6:3, 6:4). На корте девушки провели 1 час 15 минут.

    Латвийская спортсменка выполнила два эйса, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

    В первом раунде соревнований Севастова добилась победы в матче против Ясмин Каббаж (5:7, 6:4, 7:5).

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    Анастасия Севастова занимает 543 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кристиан в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Севастову букмекеры предлагают за 2.41.

    Прогноз: В прошлом сезоне спортсменки играли между собой. В том поединке победу одержала Кристиан, выииграв со счетом (6:3, 7:5). Севастова в этом может дать бой сопернице, можно рискнуть и поставить на латвийскую теннисистку.

    Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.41.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кристиан — Севастова?

    Матч Кристиан — Севастова состоится 22 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кристиан — Севастова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кристиан — Севастова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.41.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кристиан — Севастова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кристиан — Севастова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Кристиан в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Севастову букмекеры предлагают за 2.41.

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