Кристиан — Севастова. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Рабате 22 мая 2025 года

Кристиан
Румынская теннисистка не проиграла ещё ни одного сета на турнире в Рабате. Во втором круге соревнований Жаклин Кристиан выиграла у Алёны Большовой из Испании (7:6, 7:6).
На корте спортсменки провели 2 часа 21 минуту, за это время теннисистка из Румынии реализовала семь брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки.
В стартовой игре турнир в Рабате Кристиан выбила из чемпионской гонки украинку Елизавету Котляр (6:3, 6:1).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Жаклин Кристиан занимает 74 место.
Севастова
Анастасия Севастова выиграла у турецкой теннисистки Зейнеп Сонмез (6:3, 6:4). На корте девушки провели 1 час 15 минут.
Латвийская спортсменка выполнила два эйса, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
В первом раунде соревнований Севастова добилась победы в матче против Ясмин Каббаж (5:7, 6:4, 7:5).
Анастасия Севастова занимает 543 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Кристиан в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Севастову букмекеры предлагают за 2.41.
Прогноз: В прошлом сезоне спортсменки играли между собой. В том поединке победу одержала Кристиан, выииграв со счетом (6:3, 7:5). Севастова в этом может дать бой сопернице, можно рискнуть и поставить на латвийскую теннисистку.
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Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.41.