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    Синякова уверенно разберется с испанкой?

    Синякова — Большова. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Синякова — Большова
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    Катерина Синякова
    Чешка Катерина Синякова и испанка Алена Большова встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 20 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синякова — Большова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 20 Мая 2025 года

    Катержина Синякова

  • Чехия
    •  Катержина Синякова 16:00 Алёна Большова-Задойнова

    Алёна Большова-Задойнова

  • Испания
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    Катерина Синякова

    За последнее время Синякова немного сбавила в результатах, но при этом продолжает работать в плане физики и через неделю она будет на пике своей подготовки.

    На «Ролан Гаррос» Синякова возлагает большие надежды, но сначала надо провести на уровне старт турнира в Марокко.

    Лучшим по сезону оказалось выступление в Клуж-Напоке, где чешка добралась до полуфинала, но не смогла завершить матч из-за травмы.

    В поединке против испанской россиянки Синякова хорошенько разомнется и будет играть с позиции силы на протяжении всего матча.

    Алёна Большова

    Имя Большовой широкой теннисной аудитории известно уже несколько лет, однако её результаты за последние сезоны стали совсем неубедительными.

    Прогнозы на теннис

    Уровень игры испански оставляет желать лучшего и в этом сезоне, но определенные подвижки в позитивную сторону наблюдаются.

    На недавнем домашнем грунтовом турнире в испанском Вике Алена смогла забраться даже в четвертьфинал, хотя от неё этого мало, кто ждал.

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    Против куда более мастеровитой и искушенной Синяковой теннисистке из Испании придется прыгнуть выше головы, чтобы добиться положительного результата в предстоящем поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Синякова — 1.28, победа Джойнт — 3.72.

    Прогноз: Синякова одержит легкую победу в стартовой игре турнира.

    Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.82.

    Альтернативный прогноз: Испанская теннисистка не окажет кникакого сопротивления сопернице в этой игре.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.47.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синякова — Большова?

    Матч Синякова — Большова состоится 20 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синякова — Большова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синякова — Большова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синякова — Большова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синякова — Большова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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