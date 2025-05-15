Эрбер — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бордо 15 мая 2025 года

Французы Джованни Мпетши-Перрикар и Пьер-Юг Эрбер встретятся во втором круге «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эрбер — Мпетши-Перрикар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эрбер

В стартовом матче Пьер-Юг одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 7:6, 6:2.

Французский теннисист прервал серию из трех поражений.

После «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он уступил немцу Даниэлю Альтмайеру во втором раунде квалификации, Эрбер не выиграл ни одного матча в Экс-ан-Провансе и Риме.

В двух предыдущих матчах его соперниками были хорват Борна Чорич и аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Эрбера на грунте этой весной пока остается выход во второй круг турнира ATP 250 в Марракеше.

Мпетши-Перрикар

Джованни тем временем можно смело назвать одним из главных разочарований первой половины сезона, несмотря на то, что он по-прежнему находится в топ-40.

Текущая серия поражений двухметрового француза составляет уже шесть матчей.

В начале марта Мпетши-Перрикар уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.

Интересно, что на грунте в Монте-Карло и Риме 21-летний теннисист проиграл австралийцу Джордану Томпсону.

Похоже, соперники очень быстро изучили игровой стиль и тактику Мпетши-Перрикара, чей теннис очень зависим от первой подачи.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эрбера в этом матче можно поставить за 2.30, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: в прошлом году Джованни проиграл Пьеру-Югу на харде в Лилле со счетом 6:7, 6:7. Есть подозрение, что в предстоящем матче у Мпетши-Перрикара тоже будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.