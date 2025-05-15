ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Германия возглавила группу BЧМ 2025. Германия — лидер группы, Венгрия выдала сенсацию, Кросби забил за Канаду Артем Дзюба«Акрон», «Спартак» или Китай? Где продолжит карьеру Дзюба Карло АнчелоттиПоследняя надежда. Почему Анчелотти — единственный, кто способен привести Бразилию к победе на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Сможет ли Мпетши-Перрикар прервать серию поражений?

    Эрбер — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бордо 15 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Эрбер — Мпетши-Перрикар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джованни Мпетши-Перрикар
    Французы Джованни Мпетши-Перрикар и Пьер-Юг Эрбер встретятся во втором круге «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эрбер — Мпетши-Перрикар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Эрбер

    В стартовом матче Пьер-Юг одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 7:6, 6:2.

    Французский теннисист прервал серию из трех поражений.

    После «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он уступил немцу Даниэлю Альтмайеру во втором раунде квалификации, Эрбер не выиграл ни одного матча в Экс-ан-Провансе и Риме.

    В двух предыдущих матчах его соперниками были хорват Борна Чорич и аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Эрбера на грунте этой весной пока остается выход во второй круг турнира ATP 250 в Марракеше.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни тем временем можно смело назвать одним из главных разочарований первой половины сезона, несмотря на то, что он по-прежнему находится в топ-40.

    Текущая серия поражений двухметрового француза составляет уже шесть матчей.

    В начале марта Мпетши-Перрикар уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Интересно, что на грунте в Монте-Карло и Риме 21-летний теннисист проиграл австралийцу Джордану Томпсону.

    Похоже, соперники очень быстро изучили игровой стиль и тактику Мпетши-Перрикара, чей теннис очень зависим от первой подачи.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эрбера в этом матче можно поставить за 2.30, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.56.

    Прогноз: в прошлом году Джованни проиграл Пьеру-Югу на харде в Лилле со счетом 6:7, 6:7. Есть подозрение, что в предстоящем матче у Мпетши-Перрикара тоже будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эрбер — Мпетши-Перрикар?

    Матч Эрбер — Мпетши-Перрикар состоится 15 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эрбер — Мпетши-Перрикар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эрбер — Мпетши-Перрикар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эрбер — Мпетши-Перрикар?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эрбер — Мпетши-Перрикар?

    Коэффициенты букмекеров: на Эрбера в этом матче можно поставить за 2.30, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.56.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Руусувуори — Ким
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жаке — Прижмич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ван Аш — Кузманов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кукушкин — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Хон — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Розателло — Бондар
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Приходько — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гауфф — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Путинцева — Фридзам
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бегу — Грабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Коппеянс — Мисолич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Дрейпер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тайхманн — Мбоко
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лепченко — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эрбер — Мпетши-Перрикар: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 15.05.202512:00. Сможет ли Мпетши-Перрикар прервать серию поражений?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры