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    Приходько — Фоньини. Ставка (к. 1.80) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Приходько — Фоньини
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    Фабио Фоньини
    Украинец Олег Приходько сыграет против итальянца Фабио Фоньини в первом круге турнира в Турине. Матч пройдёт 14 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Приходько — Фоньини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Приходько

    На Челленджере в Турине Олег Приходько сыграл два матча в квалификации. В первой игре отбора украинский теннисист выиграл у итальянца Джанлуки Магера (7:6, 6:2).

    Затем Приходько оказался сильнее в матче против Лорензо Карбони (7:6, 6:1). На корте спортсмены провели 1 час 33 минуты.

    Олег Приходько четыре раза подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

    Прогнозы и ставки на НБА

    В рейтинге ATP Олег Приходько занимает 332 место.

    Фоньини

    Фоньини только стартует на турнире в Турине, теннисист из Италии занимает в рейтинге 107 место.

    За теннисистом наблюдается проигрышная серия из трёх матчей: ранее Фабио Фоньини уступил британцу Фирнли в Риме, австрийцу Оберляйтнеру и сербу Дьере.

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    В последних пяти матчах Фабио Фоньини одержал три победы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Фоньини в этом матче можно поставить за 1.47, на победу Приходько букмекеры предлагают за 2.60.

    Прогноз: Оба теннисиста примерно одного уровня, можно ожидать равной и упорной игры. Ставим на результативную игру.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Приходько — Фоньини?

    Матч Приходько — Фоньини состоится 14 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Приходько — Фоньини?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 21.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Приходько — Фоньини?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 21.5» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Приходько — Фоньини?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Приходько — Фоньини?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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