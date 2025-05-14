Приходько — Фоньини. Ставка (к. 1.80) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

Приходько
На Челленджере в Турине Олег Приходько сыграл два матча в квалификации. В первой игре отбора украинский теннисист выиграл у итальянца Джанлуки Магера (7:6, 6:2).
Затем Приходько оказался сильнее в матче против Лорензо Карбони (7:6, 6:1). На корте спортсмены провели 1 час 33 минуты.
Олег Приходько четыре раза подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.
В рейтинге ATP Олег Приходько занимает 332 место.
Фоньини
Фоньини только стартует на турнире в Турине, теннисист из Италии занимает в рейтинге 107 место.
За теннисистом наблюдается проигрышная серия из трёх матчей: ранее Фабио Фоньини уступил британцу Фирнли в Риме, австрийцу Оберляйтнеру и сербу Дьере.
В последних пяти матчах Фабио Фоньини одержал три победы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Фоньини в этом матче можно поставить за 1.47, на победу Приходько букмекеры предлагают за 2.60.
Прогноз: Оба теннисиста примерно одного уровня, можно ожидать равной и упорной игры. Ставим на результативную игру.
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Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.80.