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    Продлит ли Мисолич победную серию?

    Коппеянс — Мисолич. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

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    Филип Мисолич
    Бельгиец Киммер Коппеянс сыграет против австрийца Филип Мисолича во втором круге турнира в Загребе. Матч пройдёт 14 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коппеянс — Мисолич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Коппеянс

    В первом круге рейтингового турнира Киммер Коппеянс нанёс поражение словаку Норберту Гомбошу (6:3, 6:3). На корте спортсмены провели 1 час 31 минуту.

    Бельгиец два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

    В последних пяти матчах Киммер Коппеянс одержал три победы.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге ATP занимает 275 место Киммер Коппеянс.

    Мисолич

    Филип Мисолич выдаёт победную серию из шести матчей, австриец выиграл турнир в Праге, обыграв в финале Ден Оудена из Нидерланд (6:4, 6:0).

    На турнире в Загребе Мисолич переиграл ещё одного представителя Нидерланд, переиграв Максима Хаукеса (6:1, 6:1).

    В матче первого круга хорватского розыгрыша Мисолич выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки.

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    Филип Мисолич занимает 180 место в ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Мисолича в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Коппеянса букмекеры предлагают за 2.55.

    Прогноз: Филип Мисолич продолжает побеждать в последних матчах, австриец выдаёт победную серию.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Коппеянс — Мисолич?

    Матч Коппеянс — Мисолич состоится 14 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Коппеянс — Мисолич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Коппеянс — Мисолич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Коппеянс — Мисолич?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Коппеянс — Мисолич?

    Коэффициенты букмекеров: : На Мисолича в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Коппеянса букмекеры предлагают за 2.55.

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