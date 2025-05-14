Коппеянс — Мисолич. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

Коппеянс
В первом круге рейтингового турнира Киммер Коппеянс нанёс поражение словаку Норберту Гомбошу (6:3, 6:3). На корте спортсмены провели 1 час 31 минуту.
Бельгиец два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
В последних пяти матчах Киммер Коппеянс одержал три победы.
В рейтинге ATP занимает 275 место Киммер Коппеянс.
Мисолич
Филип Мисолич выдаёт победную серию из шести матчей, австриец выиграл турнир в Праге, обыграв в финале Ден Оудена из Нидерланд (6:4, 6:0).
На турнире в Загребе Мисолич переиграл ещё одного представителя Нидерланд, переиграв Максима Хаукеса (6:1, 6:1).
В матче первого круга хорватского розыгрыша Мисолич выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки.
Филип Мисолич занимает 180 место в ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Мисолича в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Коппеянса букмекеры предлагают за 2.55.
Прогноз: Филип Мисолич продолжает побеждать в последних матчах, австриец выдаёт победную серию.
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.93.