Коппеянс — Мисолич. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

Бельгиец Киммер Коппеянс сыграет против австрийца Филип Мисолича во втором круге турнира в Загребе. Матч пройдёт 14 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коппеянс — Мисолич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Коппеянс

В первом круге рейтингового турнира Киммер Коппеянс нанёс поражение словаку Норберту Гомбошу (6:3, 6:3). На корте спортсмены провели 1 час 31 минуту.

Бельгиец два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В последних пяти матчах Киммер Коппеянс одержал три победы.

Прогнозы на теннис

В рейтинге ATP занимает 275 место Киммер Коппеянс.

Мисолич

Филип Мисолич выдаёт победную серию из шести матчей, австриец выиграл турнир в Праге, обыграв в финале Ден Оудена из Нидерланд (6:4, 6:0).

На турнире в Загребе Мисолич переиграл ещё одного представителя Нидерланд, переиграв Максима Хаукеса (6:1, 6:1).

В матче первого круга хорватского розыгрыша Мисолич выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки.

Филип Мисолич занимает 180 место в ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Мисолича в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Коппеянса букмекеры предлагают за 2.55.

Прогноз: Филип Мисолич продолжает побеждать в последних матчах, австриец выдаёт победную серию.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.93.