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    Андреева — Бултер. Ставка (к. 2.35) и прогноз на турнир в Париже 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Бултер
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    Кэти Бултер
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против британки Кэти Бултер в первом круге турнира в Париже. Матч пройдёт 13 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Бултер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Сезон на грунте для Эрики Андреевой складывается пока не лучшим образом. К примеру, на «тысячнике» в Риме россиянка уступила американке Варваре Лепченко (2:6, 3:6).

    В этом поединке Андреева не смогла исполнить подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки, но реализовала два брейк-пойнта.

    Проигрышная серия теннисистки из России состоит из четырёх матчей. Андреева неудачно выступила на турнирах в Мадриде и Штутгарте.

    Прогнозы на теннис

    Эрика Андреева занимает 98 место в рейтинге WTA.

    Бултер

    Кэти Бултер на турнире в Риме не смогла пройти и одного круга, британская теннисистка в двух сетах проиграла Анастасии Павлюченковой (3:6, 3:6).

    В прошедшем поединке Бултер допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

    Сезон на грунте для Бултер стартовал в Мадриде, в Испании спортсменка из Великобритании выиграла у чешки Синяковой и проиграла итальянке Паолини.

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    Кэти Бултер занимает 40 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бултер в этом матче можно поставить за 1.33, Андрееву букмекеры предлагают за 3.15.

    Прогноз: Кэти Бултер не должна встретить серьёзного сопротивления со стороны Эрики Андреевой. Дело в том, что россиянка в последних встречах не может найти свою игру на протяжении четырёх матчей.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Бултер?

    Матч Андреева — Бултер состоится 13 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Бултер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Бултер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Бултер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Бултер?

    Коэффициенты букмекеров: : На Бултер в этом матче можно поставить за 1.33, Андрееву букмекеры предлагают за 3.15.

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    Андреева — Бултер: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 13.05.202513:30. Бултер нанесёт новое поражение Андреевой?
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