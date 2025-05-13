Андреева — Бултер. Ставка (к. 2.35) и прогноз на турнир в Париже 13 мая 2025 года

Россиянка Эрика Андреева сыграет против британки Кэти Бултер в первом круге турнира в Париже. Матч пройдёт 13 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Бултер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Сезон на грунте для Эрики Андреевой складывается пока не лучшим образом. К примеру, на «тысячнике» в Риме россиянка уступила американке Варваре Лепченко (2:6, 3:6).

В этом поединке Андреева не смогла исполнить подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки, но реализовала два брейк-пойнта.

Проигрышная серия теннисистки из России состоит из четырёх матчей. Андреева неудачно выступила на турнирах в Мадриде и Штутгарте.

Прогнозы на теннис

Эрика Андреева занимает 98 место в рейтинге WTA.

Бултер

Кэти Бултер на турнире в Риме не смогла пройти и одного круга, британская теннисистка в двух сетах проиграла Анастасии Павлюченковой (3:6, 3:6).

В прошедшем поединке Бултер допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Сезон на грунте для Бултер стартовал в Мадриде, в Испании спортсменка из Великобритании выиграла у чешки Синяковой и проиграла итальянке Паолини.

Кэти Бултер занимает 40 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бултер в этом матче можно поставить за 1.33, Андрееву букмекеры предлагают за 3.15.

Прогноз: Кэти Бултер не должна встретить серьёзного сопротивления со стороны Эрики Андреевой. Дело в том, что россиянка в последних встречах не может найти свою игру на протяжении четырёх матчей.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.35.