Андреева — Бултер. Ставка (к. 2.35) и прогноз на турнир в Париже 13 мая 2025 года

Андреева
Сезон на грунте для Эрики Андреевой складывается пока не лучшим образом. К примеру, на «тысячнике» в Риме россиянка уступила американке Варваре Лепченко (2:6, 3:6).
В этом поединке Андреева не смогла исполнить подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки, но реализовала два брейк-пойнта.
Проигрышная серия теннисистки из России состоит из четырёх матчей. Андреева неудачно выступила на турнирах в Мадриде и Штутгарте.
Эрика Андреева занимает 98 место в рейтинге WTA.
Бултер
Кэти Бултер на турнире в Риме не смогла пройти и одного круга, британская теннисистка в двух сетах проиграла Анастасии Павлюченковой (3:6, 3:6).
В прошедшем поединке Бултер допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
Сезон на грунте для Бултер стартовал в Мадриде, в Испании спортсменка из Великобритании выиграла у чешки Синяковой и проиграла итальянке Паолини.
Кэти Бултер занимает 40 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Бултер в этом матче можно поставить за 1.33, Андрееву букмекеры предлагают за 3.15.
Прогноз: Кэти Бултер не должна встретить серьёзного сопротивления со стороны Эрики Андреевой. Дело в том, что россиянка в последних встречах не может найти свою игру на протяжении четырёх матчей.
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.35.