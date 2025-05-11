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    Алькарас устроит драму в матче против Джере?

    Джере — Алькарас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джере — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Ласло Джере в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джере — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 11 Мая 2025 года

    Ласло Джере

  • Сербия
    •  Ласло Джере 12:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Джере

    Ласло впервые в этом году дошел до третьего круга на «Мастерсе».   Более того, на этой неделе сербский теннисист пока не проиграл ни одного сета и отдал в общей сложности лишь восемь геймов.

    В первом круге Джере выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри — 6:3, 6:2.

    После этого Ласло не оставил шансов американцу Алексу Микельсену — 6:0, 6:3.

    На недавнем «Мастерсе» в Мадриле Джере в первом круге спокойно обыграл итальянца Фабио Фоньини, после чего из-за повреждения не смог выйти на матч против Даниила Медведева.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Джере провел на грунте уже 21 матч. На этом отрезке у него 17 побед и четыре поражения. В начале марта серб выиграл титул на турнире в Сантьяго (Чили).

    Алькарас

    Карлос в стартовом матче одержал победу над еще одним представителем Сербии — Душаном Лайовичем.

    Вопреки ожиданиям, у испанца не возникло проблем в этой игре — 6:3, 6:3.

    Опасения были связаны с травмой, из-за которой Алькарас пропустил домашний «Мастерс» в Мадриде.

    После матча Алькарас заявил, что сейчас его ничего не беспокоит: «Я сделал несколько ускорений вообще без боли — было замечательно, так приятно. Думаю, я прошел проверку. Я стараюсь чувствовать себя на корте комфортнее и двигаться, не думая о травме».

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    В прошлом месяце Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джере в этом матче можно поставить за 6.55, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.11.

    Прогноз: в середине апреля Карлос выиграл у Ласло во втором круге турнира в Барселоне — 6:2, 6:4. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джере — Алькарас?

    Матч Джере — Алькарас состоится 11 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джере — Алькарас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Алькараса с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джере — Алькарас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Алькараса с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джере — Алькарас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джере — Алькарас?

    Коэффициенты букмекеров: на Джере в этом матче можно поставить за 6.55, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.11.

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    Джере — Алькарас: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 11.05.202512:00. Алькарас устроит драму в матче против Джере?
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