Джере — Алькарас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Ласло Джере в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джере — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джере

Ласло впервые в этом году дошел до третьего круга на «Мастерсе». Более того, на этой неделе сербский теннисист пока не проиграл ни одного сета и отдал в общей сложности лишь восемь геймов.

В первом круге Джере выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри — 6:3, 6:2.

После этого Ласло не оставил шансов американцу Алексу Микельсену — 6:0, 6:3.

На недавнем «Мастерсе» в Мадриле Джере в первом круге спокойно обыграл итальянца Фабио Фоньини, после чего из-за повреждения не смог выйти на матч против Даниила Медведева.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Джере провел на грунте уже 21 матч. На этом отрезке у него 17 побед и четыре поражения. В начале марта серб выиграл титул на турнире в Сантьяго (Чили).

Алькарас

Карлос в стартовом матче одержал победу над еще одним представителем Сербии — Душаном Лайовичем.

Вопреки ожиданиям, у испанца не возникло проблем в этой игре — 6:3, 6:3.

Опасения были связаны с травмой, из-за которой Алькарас пропустил домашний «Мастерс» в Мадриде.

После матча Алькарас заявил, что сейчас его ничего не беспокоит: «Я сделал несколько ускорений вообще без боли — было замечательно, так приятно. Думаю, я прошел проверку. Я стараюсь чувствовать себя на корте комфортнее и двигаться, не думая о травме».

В прошлом месяце Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джере в этом матче можно поставить за 6.55, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.11.

Прогноз: в середине апреля Карлос выиграл у Ласло во втором круге турнира в Барселоне — 6:2, 6:4. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 1.92.