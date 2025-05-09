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    Рыбакина пройдёт в третий круг «тысячника» в Риме?

    Рыбакина — Лис. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Лис
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    Елена Рыбакина
    Елена Рыбакина из Казахстана сыграет против Евы Лис из Германии во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 9 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Лис, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 09 Мая 2025 года

    Елена Рыбакина

  • Казахстан
    •  Елена Рыбакина 18:00 Ева Лис

    Ева Лис

  • Германия
    •

    Рыбакина

    Прервалась победная серия Елены Рыбакиной, которая состояла из трёх матчей. Теннисистка из Казахстана открыла сезон на грунте выступлением в Мадриде.

    На кортах Испании Рыбакина провела всего две встречи, выиграв у канадки Бьянке Андрееску (6:3, 6:2) и проиграв украинке Элине Свитолиной (3:6, 4:6).

    В матче против Свитолиной казахстанская спортсменка пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки.

    Прогнозы на теннис

    Елена Рыбакина занимает 12 место в рейтинге WTA.

    Лис

    Немецкая теннисистка Ева Лис в двух сетах выиграла у японки Моюкт Учижимы, отдав сопернице лишь один гейм (6:1, 6:0).

    Время продолжалось 57 минут, Лис не подала эйсов, но допустила три двойные ошибки.

    Ева Лис также выступила на соревнованиях в Мадриде, Штутгарте и Ла Бисбал, но безуспешно.

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    На данный момент Лис занимает 63 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.15, Лис букмекеры предлагают за 5.25.

    Прогноз: Елена Рыбакина не дожна столкнуться с проблемами в игре против Евы Лис. Ожидаем уверенной победы со стороны первой ракетки Казахстана.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-6.5) с коэффициентом 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рыбакина — Лис?

    Матч Рыбакина — Лис состоится 09 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рыбакина — Лис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-6.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рыбакина — Лис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-6.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рыбакина — Лис?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рыбакина — Лис?

    Коэффициенты букмекеров: : На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.15, Лис букмекеры предлагают за 5.25.

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    Рыбакина — Лис: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 09.05.202518:00. Рыбакина пройдёт в третий круг «тысячника» в Риме?
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