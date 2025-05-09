Рыбакина — Лис. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

Елена Рыбакина из Казахстана сыграет против Евы Лис из Германии во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 9 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Лис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рыбакина

Прервалась победная серия Елены Рыбакиной, которая состояла из трёх матчей. Теннисистка из Казахстана открыла сезон на грунте выступлением в Мадриде.

На кортах Испании Рыбакина провела всего две встречи, выиграв у канадки Бьянке Андрееску (6:3, 6:2) и проиграв украинке Элине Свитолиной (3:6, 4:6).

В матче против Свитолиной казахстанская спортсменка пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки.

Прогнозы на теннис

Елена Рыбакина занимает 12 место в рейтинге WTA.

Лис

Немецкая теннисистка Ева Лис в двух сетах выиграла у японки Моюкт Учижимы, отдав сопернице лишь один гейм (6:1, 6:0).

Время продолжалось 57 минут, Лис не подала эйсов, но допустила три двойные ошибки.

Ева Лис также выступила на соревнованиях в Мадриде, Штутгарте и Ла Бисбал, но безуспешно.

На данный момент Лис занимает 63 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.15, Лис букмекеры предлагают за 5.25.

Прогноз: Елена Рыбакина не дожна столкнуться с проблемами в игре против Евы Лис. Ожидаем уверенной победы со стороны первой ракетки Казахстана.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-6.5) с коэффициентом 2.25.