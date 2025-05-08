Кристиан — Путинцева. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Жаклин Кристиан из Румынии сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 8 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кристиан — Путинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кристиан

Жаклин Кристиан с победы стартовала на турнире в Риме, в первом круге соревнований румынка переиграла американку Алисию Паркс (6:2, 6:0). Время игры продолжалось 1 час 2 минуты.

На корте Кристиан Жаклин один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Стоит отметить, что румынской спортсменке удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. На «тысячнике» в Мадриде Кристиан не смогла пройти и одного круга.

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Кристиан занимает 74 место.

Путинцева

Сезон на грунте для Юлии Путинцевой складывается пока неудачно. На турнире в Чарльстоне теннисистка из Казахстана смогла выиграть лишь одну встречу у китаянки Чжан Шуай (7:6, 6:1).

Ещё в двух встречах Путинцева потерпела фиаско, проиграв в Чарльстоне Аманде Анисимовой (4:6, 4:6). На «тысячнике» в Мадриде казашка уступила швейцарке Ребеки Машаровой (3:6, 3:6).

На турнире в Риме Юлия Путинцева стартует со второго круга, минуя первый.

На данный момент Путинцева занимает 29 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.57, Кристиан букмекеры предлагают за 2.41.

Прогноз: Юлии Путинцевой не должно составить труда, чтобы обыграть соперницу из Румынии. Казахстанская теннисистка по классу выше Жаклин.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.85.