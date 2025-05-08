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    Путинцева пройдёт в третий круг «тысячника» в Риме?

    Кристиан — Путинцева. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кристиан — Путинцева
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    Юлия Путинцева
    Жаклин Кристиан из Румынии сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 8 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кристиан — Путинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 08 Мая 2025 года

    Жаклин Кристиан

  • Румыния
    •  Жаклин Кристиан 12:00 Юлия Путинцева

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •

    Кристиан

    Жаклин Кристиан с победы стартовала на турнире в Риме, в первом круге соревнований румынка переиграла американку Алисию Паркс (6:2, 6:0). Время игры продолжалось 1 час 2 минуты.

    На корте Кристиан Жаклин один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

    Стоит отметить, что румынской спортсменке удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. На «тысячнике» в Мадриде Кристиан не смогла пройти и одного круга.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Кристиан занимает 74 место.

    Путинцева

    Сезон на грунте для Юлии Путинцевой складывается пока неудачно. На турнире в Чарльстоне теннисистка из Казахстана смогла выиграть лишь одну встречу у китаянки Чжан Шуай (7:6, 6:1).

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    • Ещё в двух встречах Путинцева потерпела фиаско, проиграв в Чарльстоне Аманде Анисимовой (4:6, 4:6). На «тысячнике» в Мадриде казашка уступила швейцарке Ребеки Машаровой (3:6, 3:6).

    На турнире в Риме Юлия Путинцева стартует со второго круга, минуя первый.

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    На данный момент Путинцева занимает 29 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.57, Кристиан букмекеры предлагают за 2.41.

    Прогноз: Юлии Путинцевой не должно составить труда, чтобы обыграть соперницу из Румынии. Казахстанская теннисистка по классу выше Жаклин.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кристиан — Путинцева?

    Матч Кристиан — Путинцева состоится 08 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кристиан — Путинцева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кристиан — Путинцева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кристиан — Путинцева?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кристиан — Путинцева?

    Коэффициенты букмекеров: : На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.57, Кристиан букмекеры предлагают за 2.41.

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    Кристиан — Путинцева: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 08.05.202512:00. Путинцева пройдёт в третий круг «тысячника» в Риме?
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