Дрейпер — Пол. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

Джек Дрейпер
Томми Пол
Дрейпер
Джек провел пока лишь два неполных матча на текущем турнире.
В третьем круге соперником британца был Маттео Берреттини. Дрейпер забрал первый сет на тай-брейке, после чего итальянец отказался от продолжения борьбы.
В стартовом матче Дрейпер одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:3, 6:4.
Дрейпер впервые после победы на «Мастерсе» в Мадриде выиграл два матча подряд.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Джек проиграл в третьем раунде испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.
Пол
Томми впервые прошел на мадридском «тысячнике» дальше третьего круга.
В стартовом матче американец одержал победу над 18-летним британцем Жоао Фонсекой — 7:6, 7:6.
В третьем круге Пол выиграл у россиянина Карена Хачанова — 6:3, 3:6, 6:2. В решающем сете он проиграл лишь четыре очка на своей подаче.
После Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до четвертьфинала, лучшим результатом Пола пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Далласе.
В начале апреля Пол дошел до полуфинала на грунтовом турнире в Хьюстоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.58, победу Пола букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: в прошлом году Джек выиграл три из четырех матчей против Томми. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. На грунте Дрейперу все-таки не так комфортно, как на остальных покрытиях.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.