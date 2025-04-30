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    Дрейпер обыграет Пола с разгромным счетом?

    Дрейпер — Пол. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Пол
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 30 Апреля 2025 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 17:00 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
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    Дрейпер

    Джек провел пока лишь два неполных матча на текущем турнире.

    В третьем круге соперником британца был Маттео Берреттини. Дрейпер забрал первый сет на тай-брейке, после чего итальянец отказался от продолжения борьбы.

    В стартовом матче Дрейпер одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:3, 6:4.

    Дрейпер впервые после победы на «Мастерсе» в Мадриде выиграл два матча подряд.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Джек проиграл в третьем раунде испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

    Пол

    Томми впервые прошел на мадридском «тысячнике» дальше третьего круга.

    В стартовом матче американец одержал победу над 18-летним британцем Жоао Фонсекой — 7:6, 7:6.

    В третьем круге Пол выиграл у россиянина Карена Хачанова — 6:3, 3:6, 6:2. В решающем сете он проиграл лишь четыре очка на своей подаче.

    После Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до четвертьфинала, лучшим результатом Пола пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Далласе.

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    В начале апреля Пол дошел до полуфинала на грунтовом турнире в Хьюстоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.58, победу Пола букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: в прошлом году Джек выиграл три из четырех матчей против Томми. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. На грунте Дрейперу все-таки не так комфортно, как на остальных покрытиях.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дрейпер — Пол?

    Матч Дрейпер — Пол состоится 30 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дрейпер — Пол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дрейпер — Пол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дрейпер — Пол?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дрейпер — Пол?

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.58, победу Пола букмекеры предлагают за 2.38.

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