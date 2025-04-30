Дрейпер — Пол. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек провел пока лишь два неполных матча на текущем турнире.

В третьем круге соперником британца был Маттео Берреттини. Дрейпер забрал первый сет на тай-брейке, после чего итальянец отказался от продолжения борьбы.

В стартовом матче Дрейпер одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:3, 6:4.

Дрейпер впервые после победы на «Мастерсе» в Мадриде выиграл два матча подряд.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Монте-Карло Джек проиграл в третьем раунде испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

Пол

Томми впервые прошел на мадридском «тысячнике» дальше третьего круга.

В стартовом матче американец одержал победу над 18-летним британцем Жоао Фонсекой — 7:6, 7:6.

В третьем круге Пол выиграл у россиянина Карена Хачанова — 6:3, 3:6, 6:2. В решающем сете он проиграл лишь четыре очка на своей подаче.

После Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до четвертьфинала, лучшим результатом Пола пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Далласе.

В начале апреля Пол дошел до полуфинала на грунтовом турнире в Хьюстоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.58, победу Пола букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: в прошлом году Джек выиграл три из четырех матчей против Томми. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. На грунте Дрейперу все-таки не так комфортно, как на остальных покрытиях.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.