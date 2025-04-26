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    Мирре снова понадобится третий сет в матче с Френх?

    Андреева — Френх. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Френх
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против польки Магдалены Френх в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Френх, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Мирра в стартовом матче одержала победу чешкой Мари Боузковой — 6:3, 6:4.

    На прошлой неделе Андреева не очень удачно выступила на турнире в Штутгарте.

    В первом раунде Мирра встречалась со своей старшей сестрой Эрикой, которая не смогла завершить матч из-за травмы, а во втором уступила Екатерине Александровой (3:6, 2:6).

    Но при этом в текущем сезоне у 17-летней теннисистки шикарный баланс — 22 победы и только пять поражений.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Андреева дошла до четвертьфинала на мадридском «тысячнике».

    Френх

    Магдалена тоже попало в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.

    В первом матче польская теннисистка одержала волевую победу над испанкой Джессикой Бузас-Манейро — 5:7, 7:6, 6:4.

    На «пятисотнике» в Штутгарде Френх в первом раунде с трудом обыграла 37-летнюю итальянку Сару Эррани, а во втором уступила Джессике Пегуле со счетом 1:6, 1:6.

    Перед немецким турниром у Френх была серия из пяти поражений.

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    В текущем сезоне Магдалена выиграла больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.10, победу Френх букмекеры предлагают за 7.40.

    Прогноз: в январе Мирра обыграла Магдалену в Мельбурне со счетом 6:2, 1:6, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче россиянке не понадобится дополнительный сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Френх?

    Матч Андреева — Френх состоится 26 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Френх?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Андреевой с форой по геймам (-6,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Френх?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Андреевой с форой по геймам (-6,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Френх?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Френх?

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.10, победу Френх букмекеры предлагают за 7.40.

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    Андреева — Френх: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 26.04.202512:00. Мирре снова понадобится третий сет в матче с Френх?
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