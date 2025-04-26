Андреева — Френх. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Мадриде 26 апреля 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против польки Магдалены Френх в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Френх, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирра в стартовом матче одержала победу чешкой Мари Боузковой — 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Андреева не очень удачно выступила на турнире в Штутгарте.

В первом раунде Мирра встречалась со своей старшей сестрой Эрикой, которая не смогла завершить матч из-за травмы, а во втором уступила Екатерине Александровой (3:6, 2:6).

Но при этом в текущем сезоне у 17-летней теннисистки шикарный баланс — 22 победы и только пять поражений.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Андреева дошла до четвертьфинала на мадридском «тысячнике».

Френх

Магдалена тоже попало в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.

В первом матче польская теннисистка одержала волевую победу над испанкой Джессикой Бузас-Манейро — 5:7, 7:6, 6:4.

На «пятисотнике» в Штутгарде Френх в первом раунде с трудом обыграла 37-летнюю итальянку Сару Эррани, а во втором уступила Джессике Пегуле со счетом 1:6, 1:6.

Перед немецким турниром у Френх была серия из пяти поражений.

В текущем сезоне Магдалена выиграла больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.10, победу Френх букмекеры предлагают за 7.40.

Прогноз: в январе Мирра обыграла Магдалену в Мельбурне со счетом 6:2, 1:6, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче россиянке не понадобится дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 2.03.