Андреева — Френх. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Мадриде 26 апреля 2025 года

Андреева
Мирра в стартовом матче одержала победу чешкой Мари Боузковой — 6:3, 6:4.
На прошлой неделе Андреева не очень удачно выступила на турнире в Штутгарте.
В первом раунде Мирра встречалась со своей старшей сестрой Эрикой, которая не смогла завершить матч из-за травмы, а во втором уступила Екатерине Александровой (3:6, 2:6).
Но при этом в текущем сезоне у 17-летней теннисистки шикарный баланс — 22 победы и только пять поражений.
В прошлом году Андреева дошла до четвертьфинала на мадридском «тысячнике».
Френх
Магдалена тоже попало в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.
В первом матче польская теннисистка одержала волевую победу над испанкой Джессикой Бузас-Манейро — 5:7, 7:6, 6:4.
На «пятисотнике» в Штутгарде Френх в первом раунде с трудом обыграла 37-летнюю итальянку Сару Эррани, а во втором уступила Джессике Пегуле со счетом 1:6, 1:6.
Перед немецким турниром у Френх была серия из пяти поражений.
В текущем сезоне Магдалена выиграла больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.10, победу Френх букмекеры предлагают за 7.40.
Прогноз: в январе Мирра обыграла Магдалену в Мельбурне со счетом 6:2, 1:6, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче россиянке не понадобится дополнительный сет.
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Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 2.03.