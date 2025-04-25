Монфис — Рублев. Ставка (к. 2.36) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Монфис

Гаэль в стартовом матче одержал волевую победу над хорватом Борной Гойо — 1:6, 6:2, 6:4.

Для француза это был лишь третий матч на грунте в текущем сезоне.

В начале апреля Монфис прошел один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло. Но при этом стоит отметить, что он показал очень солидный теннис на Лазурном берегу.

Прогнозы на теннис

Но какого-то серьезного прорыва от 38-летнего теннисиста все-таки не стоит ждать. Уже давно известно, что Монфису легче играть на харде, чем на грунте, где порой приходится слишком много бегать.

Рублев

Андрей тем временем стал одним из главных разочарований недавних турниров.

В Монте-Карло российский теннисист проиграл в третьем круге Артуру Фису со счетом 2:6, 3:6.

На «пятисотнике» в Барселоне Рублев тоже выиграл лишь один матч — после победы над Йеспером де Йонгом уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

К сожалению, пока совсем не похоже на то, что Рублеву хоть как-то помогает сотрудничество с Маратом Сафиным. Скорее, наоборот — теперь он еще больше скована из-за боязни проиграть.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.83, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: две недели назад Андрей выиграл у француза в Монте-Карло со счетом 6:4, 7:6. Здесь, конечно, многое будет зависеть от мотивации Монфиса — если он выйдет на корт с желанием победить, у Рублева точно будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.