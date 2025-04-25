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    Рублев снова обыграет Монфиса?

    Монфис — Рублев. Ставка (к. 2.36) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 25 Апреля 2025 года

    Гаэль Монфис

  • Франция
    •  Гаэль Монфис 11:00 Андрей Рублёв

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •

    Монфис

    Гаэль в стартовом матче одержал волевую победу над хорватом Борной Гойо — 1:6, 6:2, 6:4.

    Для француза это был лишь третий матч на грунте в текущем сезоне.

    В начале апреля Монфис прошел один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло. Но при этом стоит отметить, что он показал очень солидный теннис на Лазурном берегу.

    Прогнозы на теннис

    Но какого-то серьезного прорыва от 38-летнего теннисиста все-таки не стоит ждать. Уже давно известно, что Монфису легче играть на харде, чем на грунте, где порой приходится слишком много бегать.

    Рублев

    Андрей тем временем стал одним из главных разочарований недавних турниров.

    В Монте-Карло российский теннисист проиграл в третьем круге Артуру Фису со счетом 2:6, 3:6.

    На «пятисотнике» в Барселоне Рублев тоже выиграл лишь один матч — после победы над Йеспером де Йонгом уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

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    К сожалению, пока совсем не похоже на то, что Рублеву хоть как-то помогает сотрудничество с Маратом Сафиным. Скорее, наоборот — теперь он еще больше скована из-за боязни проиграть.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.83, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.43.

    Прогноз: две недели назад Андрей выиграл у француза в Монте-Карло со счетом 6:4, 7:6. Здесь, конечно, многое будет зависеть от мотивации Монфиса — если он выйдет на корт с желанием победить, у Рублева точно будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Монфис — Рублев?

    Матч Монфис — Рублев состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Монфис — Рублев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Монфис — Рублев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.36.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Монфис — Рублев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Монфис — Рублев?

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.83, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.43.

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    Монфис — Рублев: прогноз и ставка за 2.36, статистика, коэффициенты матча 25.04.202512:00. Рублев снова обыграет Монфиса?
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