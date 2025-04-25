Рыбакина — Андрееску. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Рыбакина
Елена впервые за два года покинула топ-10 — в текущей версии рейтинга она занимает 11-ю строчку.
На прошлой неделе Рыбакина отказалась защищать 500 очков за прошлогодний титул.
Интересно, что незадолго до этого теннисистка из Казахстана провела и выиграла два матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг.
Ранее в этом сезоне Елена не выиграла ни одного матча только на «тысячнике» в Майами. На всех остальных турнирах в 2025-м она прошла не менее двух раундов.
В прошлом году Рыбакина дошла в Мадриде до полуфинала.
Андрееску
Бьянка в первом круге одержала уверенную победу над американкой Маккартни Кесслер — 6:2, 6:4.
Для теннисистки из Канады это был всего лишь второй матч в сезоне после травмы и аппендицита.
Андрееску вернулась в тур на прошлой неделе во французском Руане. Здесь чемпионка US Open-2019 проиграла на решающем тай-брейке нидерландке Сюзан Ламенс.
Судя по матчу против Кесслер, Бьянка находится в хорошей физической форме. П
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.22, победу Андрееску букмекеры предлагают за 4.30.
Прогноз: в 2022-м Елена обыграла Бьянку на Уимблдоне, а в 2023-м — на харде в Дубае, при этом в обоих случаях не отдав ни сета. Но сейчас может произойти все что угодно, учитывая проблемы Рыбакиной. Скорее всего, в предстоящем матче Андрееску как минимум навяжет борьбу бывшей третьей ракетке мира.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.92.