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    Сможет ли Рыбакина обыграть Андрееску?

    Рыбакина — Андрееску. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Елена Рыбакина Прогнозы на Бьянка Андрееску
    Прогноз и ставки на Рыбакина — Андрееску
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против канадской теннисистки Бьянки Андрееску во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Андрееску, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Рыбакина

    Елена впервые за два года покинула топ-10 — в текущей версии рейтинга она занимает 11-ю строчку.

    На прошлой неделе Рыбакина отказалась защищать 500 очков за прошлогодний титул.

    Интересно, что незадолго до этого теннисистка из Казахстана провела и выиграла два матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Елена не выиграла ни одного матча только на «тысячнике» в Майами. На всех остальных турнирах в 2025-м она прошла не менее двух раундов.

    В прошлом году Рыбакина дошла в Мадриде до полуфинала.

    Андрееску

    Бьянка в первом круге одержала уверенную победу над американкой Маккартни Кесслер — 6:2, 6:4.

    Для теннисистки из Канады это был всего лишь второй матч в сезоне после травмы и аппендицита.

    Андрееску вернулась в тур на прошлой неделе во французском Руане. Здесь чемпионка US Open-2019 проиграла на решающем тай-брейке нидерландке Сюзан Ламенс.

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    Судя по матчу против Кесслер, Бьянка находится в хорошей физической форме. П

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.22, победу Андрееску букмекеры предлагают за 4.30.

    Прогноз: в 2022-м Елена обыграла Бьянку на Уимблдоне, а в 2023-м — на харде в Дубае, при этом в обоих случаях не отдав ни сета. Но сейчас может произойти все что угодно, учитывая проблемы Рыбакиной. Скорее всего, в предстоящем матче Андрееску как минимум навяжет борьбу бывшей третьей ракетке мира.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рыбакина — Андрееску?

    Матч Рыбакина — Андрееску состоится 25 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рыбакина — Андрееску?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 20,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рыбакина — Андрееску?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 20,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рыбакина — Андрееску?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рыбакина — Андрееску?

    Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.22, победу Андрееску букмекеры предлагают за 4.30.

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    Рыбакина — Андрееску: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 25.04.202522:30. Сможет ли Рыбакина обыграть Андрееску?
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