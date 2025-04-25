Рыбакина — Андрееску. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против канадской теннисистки Бьянки Андрееску во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Андрееску, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рыбакина

Елена впервые за два года покинула топ-10 — в текущей версии рейтинга она занимает 11-ю строчку.

На прошлой неделе Рыбакина отказалась защищать 500 очков за прошлогодний титул.

Интересно, что незадолго до этого теннисистка из Казахстана провела и выиграла два матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Елена не выиграла ни одного матча только на «тысячнике» в Майами. На всех остальных турнирах в 2025-м она прошла не менее двух раундов.

В прошлом году Рыбакина дошла в Мадриде до полуфинала.

Андрееску

Бьянка в первом круге одержала уверенную победу над американкой Маккартни Кесслер — 6:2, 6:4.

Для теннисистки из Канады это был всего лишь второй матч в сезоне после травмы и аппендицита.

Андрееску вернулась в тур на прошлой неделе во французском Руане. Здесь чемпионка US Open-2019 проиграла на решающем тай-брейке нидерландке Сюзан Ламенс.

Судя по матчу против Кесслер, Бьянка находится в хорошей физической форме. П

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.22, победу Андрееску букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: в 2022-м Елена обыграла Бьянку на Уимблдоне, а в 2023-м — на харде в Дубае, при этом в обоих случаях не отдав ни сета. Но сейчас может произойти все что угодно, учитывая проблемы Рыбакиной. Скорее всего, в предстоящем матче Андрееску как минимум навяжет борьбу бывшей третьей ракетке мира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.92.