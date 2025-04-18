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    Рууд снова выиграет у Руне?

    Руне — Рууд. Ставка (к. 2.23) и прогноз на турнир в Барселоне 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 18 Апреля 2025 года

    Хольгер Руне

  • Дания
    •  Хольгер Руне 12:00 Каспер Рууд

    Каспер Рууд

  • Норвегия
    •

    Руне

    Если после первого круга еще оставались сомнения, то сейчас уже очевидно, Хольгер все-таки сумел подготовиться к каталонскому «пятисотнику».

    Во втором раунде Руне одержал волевую победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 4:6, 6:1, 6:2.

    Это был очень убедительный камбэк, который напомнил, на что способен датчанин в оптимальном состоянии.

    На прошлой неделе Руне из-за болезни не смог завершить матч против португальца Нуну Боржеша на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

    Прогнозы на теннис

    Также отметим, что ранее в этом сезоне Руне смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах — на Australian Open и на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Рууд

    Каспер тем временем пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.

    В первом раунде норвежский теннисист спокойно остановил колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:3.

    После этого у Рууда был напряженный матч против Хамада Меджедовича — 7:5, 7:5.

    Серб вел с брейком и в первом сете, и во втором, но для Рууда это не стало большой проблемой — на этот раз он отлично играл на приеме.

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    Рууд — действующий чемпион турнира в Барселоне. В прошлом году он не отдал ни одного сета.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 2.50, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: здесь есть очень интересный момент — Каспер выиграл шесть из семи матчей против Хольгера. В этом году они еще не встречались, но есть подозрение, что общая тенденция не изменится — Рууд снова тормознет Руне, которого регулярно что-то беспокоит.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 2.23.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Руне — Рууд?

    Матч Руне — Рууд состоится 18 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Руне — Рууд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Рууда + тотал геймов больше 19,5.

    Какую сделать ставку на матч Руне — Рууд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Рууда + тотал геймов больше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Руне — Рууд?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Руне — Рууд?

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 2.50, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.53.

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