Норвежец Каспер Рууд сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Руне

Если после первого круга еще оставались сомнения, то сейчас уже очевидно, Хольгер все-таки сумел подготовиться к каталонскому «пятисотнику».

Во втором раунде Руне одержал волевую победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 4:6, 6:1, 6:2.

Это был очень убедительный камбэк, который напомнил, на что способен датчанин в оптимальном состоянии.

На прошлой неделе Руне из-за болезни не смог завершить матч против португальца Нуну Боржеша на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогнозы на теннис

Также отметим, что ранее в этом сезоне Руне смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах — на Australian Open и на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Рууд

Каспер тем временем пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.

В первом раунде норвежский теннисист спокойно остановил колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:3.

После этого у Рууда был напряженный матч против Хамада Меджедовича — 7:5, 7:5.

Серб вел с брейком и в первом сете, и во втором, но для Рууда это не стало большой проблемой — на этот раз он отлично играл на приеме.

Рууд — действующий чемпион турнира в Барселоне. В прошлом году он не отдал ни одного сета.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 2.50, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: здесь есть очень интересный момент — Каспер выиграл шесть из семи матчей против Хольгера. В этом году они еще не встречались, но есть подозрение, что общая тенденция не изменится — Рууд снова тормознет Руне, которого регулярно что-то беспокоит.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 2.23.