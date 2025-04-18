Хольгер Руне
Каспер Рууд
Руне
Если после первого круга еще оставались сомнения, то сейчас уже очевидно, Хольгер все-таки сумел подготовиться к каталонскому «пятисотнику».
Во втором раунде Руне одержал волевую победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 4:6, 6:1, 6:2.
Это был очень убедительный камбэк, который напомнил, на что способен датчанин в оптимальном состоянии.
На прошлой неделе Руне из-за болезни не смог завершить матч против португальца Нуну Боржеша на старте «Мастерса» в Монте-Карло.
Также отметим, что ранее в этом сезоне Руне смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах — на Australian Open и на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
Рууд
Каспер тем временем пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.
В первом раунде норвежский теннисист спокойно остановил колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:3.
После этого у Рууда был напряженный матч против Хамада Меджедовича — 7:5, 7:5.
Серб вел с брейком и в первом сете, и во втором, но для Рууда это не стало большой проблемой — на этот раз он отлично играл на приеме.
Рууд — действующий чемпион турнира в Барселоне. В прошлом году он не отдал ни одного сета.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 2.50, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.53.
Прогноз: здесь есть очень интересный момент — Каспер выиграл шесть из семи матчей против Хольгера. В этом году они еще не встречались, но есть подозрение, что общая тенденция не изменится — Рууд снова тормознет Руне, которого регулярно что-то беспокоит.
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Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 2.23.