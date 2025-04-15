Фрухвиртова
Сезон на грунте для Линды Фрухвиртовой стартовал с выступления в Руане, чтобы попасть в основную сетку турнира чешская теннисистка прошла квалификацию. В первом матче отбора Фрухвиртова выиграла у итальянки Джессики Пиери (4:6, 6:2, 6:0).
В финале квалификации Фрухвиртова уступула сербке Александре Крунич (7:6, 5:7, 3:6).
Несмотря на проигрыш чешка всё же получила прямую путёвку в основную сетку рейтингового турнира в Руане.
На данный момент Линда Фрухвиртова занимает 159 место в рейтинге WTA.
Блинкова
Для Анны Блинковой сезон на грунте пока начался не лучшим образом, к примеру на турнире в Чарльстоне россиянка в двух сетах уступила американке Энн Ли (4:6, 3:6).
Российская теннисистка в проигранной встрече допустила пять двойных ошибок, выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из десяти.
Блинкова перед стартом в Руане уже програла во втором матче подряд. Помимо игры в Чарльстоне спортсменка из России проиграла украинке Марте Костюк (2:6, 1:6).
В рейтинге WTA Блинкова занимает 75 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.85, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 1.95.
Прогноз: В 2023-м теннисистки уже встречались между собой, тогда Анна Блинкова проиграла Линде Фрухвиртовой в китайском Нинбо (3:6, 6:3, 1:6). Мы верим в то, что россиянка сможет собраться на матч против соперницы, которая ниже классом и взять у неё реванш. Ставим на победу Анны Блинковой.
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Рекомендуемая ставка: Победа Блинковой с коэффициентом 1.85.