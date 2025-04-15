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    Возьмёт ли Блинкова реванш у чешки?

    Фрухвиртова — Блинкова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Руане 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фрухвиртова — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против Линды Фрухвиртовой из России в первом круге турнира в Руане. Матч пройдёт 15 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фрухвиртова — Блинкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фрухвиртова

    Сезон на грунте для Линды Фрухвиртовой стартовал с выступления в Руане, чтобы попасть в основную сетку турнира чешская теннисистка прошла квалификацию. В первом матче отбора Фрухвиртова выиграла у итальянки Джессики Пиери (4:6, 6:2, 6:0).

    В финале квалификации Фрухвиртова уступула сербке Александре Крунич (7:6, 5:7, 3:6).

    Несмотря на проигрыш чешка всё же получила прямую путёвку в основную сетку рейтингового турнира в Руане.

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Линда Фрухвиртова занимает 159 место в рейтинге WTA.

    Блинкова

    Для Анны Блинковой сезон на грунте пока начался не лучшим образом, к примеру на турнире в Чарльстоне россиянка в двух сетах уступила американке Энн Ли (4:6, 3:6).

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    • Российская теннисистка в проигранной встрече допустила пять двойных ошибок, выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из десяти.

    Блинкова перед стартом в Руане уже програла во втором матче подряд. Помимо игры в Чарльстоне спортсменка из России проиграла украинке Марте Костюк (2:6, 1:6).

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    В рейтинге WTA Блинкова занимает 75 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.85, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 1.95.

    Прогноз: В 2023-м теннисистки уже встречались между собой, тогда Анна Блинкова проиграла Линде Фрухвиртовой в китайском Нинбо (3:6, 6:3, 1:6). Мы верим в то, что россиянка сможет собраться на матч против соперницы, которая ниже классом и взять у неё реванш. Ставим на победу Анны Блинковой.

    Рекомендуемая ставка: Победа Блинковой с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Фрухвиртова — Блинкова?

    Матч Фрухвиртова — Блинкова состоится 15 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Фрухвиртова — Блинкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Блинковой.

    Какую сделать ставку на матч Фрухвиртова — Блинкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Блинковой» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Фрухвиртова — Блинкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Фрухвиртова — Блинкова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.85, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 1.95.

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