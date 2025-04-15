Россиянка Анна Блинкова сыграет против Линды Фрухвиртовой из России в первом круге турнира в Руане. Матч пройдёт 15 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фрухвиртова — Блинкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фрухвиртова

Сезон на грунте для Линды Фрухвиртовой стартовал с выступления в Руане, чтобы попасть в основную сетку турнира чешская теннисистка прошла квалификацию. В первом матче отбора Фрухвиртова выиграла у итальянки Джессики Пиери (4:6, 6:2, 6:0).

В финале квалификации Фрухвиртова уступула сербке Александре Крунич (7:6, 5:7, 3:6).

Несмотря на проигрыш чешка всё же получила прямую путёвку в основную сетку рейтингового турнира в Руане.

Прогнозы на теннис

На данный момент Линда Фрухвиртова занимает 159 место в рейтинге WTA.

Блинкова

Для Анны Блинковой сезон на грунте пока начался не лучшим образом, к примеру на турнире в Чарльстоне россиянка в двух сетах уступила американке Энн Ли (4:6, 3:6).

Российская теннисистка в проигранной встрече допустила пять двойных ошибок, выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из десяти.

Блинкова перед стартом в Руане уже програла во втором матче подряд. Помимо игры в Чарльстоне спортсменка из России проиграла украинке Марте Костюк (2:6, 1:6).

В рейтинге WTA Блинкова занимает 75 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.85, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 1.95.

Прогноз: В 2023-м теннисистки уже встречались между собой, тогда Анна Блинкова проиграла Линде Фрухвиртовой в китайском Нинбо (3:6, 6:3, 1:6). Мы верим в то, что россиянка сможет собраться на матч против соперницы, которая ниже классом и взять у неё реванш. Ставим на победу Анны Блинковой.

Рекомендуемая ставка: Победа Блинковой с коэффициентом 1.85.