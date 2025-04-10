Берреттини
Маттео всего лишь второй раз в карьере добрался до третьего раунда на Лазурном берегу.
В первом круге итальянский теннисист одержал побед над аргентинцем Мариано Навоне — 6:4, 6:4.
Но главным сюрпризом стала, конечно же, победа Берреттини над Александром Зверевым.
Берреттини слабо провел первый сет, но в итоге совершил эффектный камбэк — 2:6, 6:3, 7:5.
«После первого сета план на игру остался тем же. Я просто изменил подход. Я не бил справа и не подавал так, как в предыдущие дни — пришлось подстроиться под условия», — отметил Маттео после матча со второй ракеткой мира.
Ранее в этом сезоне Берреттини смог выиграть больше двух матчей только на «Мастерсе» в Майами — здесь он дошел до четвертьфинала.
Музетти
Лоренцо тем временем четвертый год подряд дошел в Монте-Карло до четвертого круга.
Лучшим результатом итальянца на этом турнире пока остается выход в четвертьфинал в 2023 году.
На этой неделе Музетти совершил уже два мощных камбэка.
В первом круге Музетти выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 4:6, 7:5, 6:3.
В следующем матче Лоренцо одержал волевую победу над чехом Иржи Легечкой — 1:6, 7:5, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.60, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.25.
Прогноз: в прошлом году Маттео разгромил Лоренцо на траве в Штутгарте со счетом 6:4, 6:0. Не факт, что Музетти возьмет реванш, но нет никаких сомнений в том, что в предстоящем матче будет очень жарко. На грунте итальянцы устроят серьезные разборки за место в четвертьфинале.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.