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    Берреттини обыграет Музетти на решающем тай-брейке?

    Берреттини — Музетти. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Музетти
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    Маттео Берреттини
    Итальянцы Маттео Берреттини и Лоренцо Музетти встретятся в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Берреттини

    Маттео всего лишь второй раз в карьере добрался до третьего раунда на Лазурном берегу.

    В первом круге итальянский теннисист одержал побед над аргентинцем Мариано Навоне — 6:4, 6:4.

    Но главным сюрпризом стала, конечно же, победа Берреттини над Александром Зверевым.

    Берреттини слабо провел первый сет, но в итоге совершил эффектный камбэк — 2:6, 6:3, 7:5.

    «После первого сета план на игру остался тем же. Я просто изменил подход. Я не бил справа и не подавал так, как в предыдущие дни — пришлось подстроиться под условия», — отметил Маттео после матча со второй ракеткой мира.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Берреттини смог выиграть больше двух матчей только на «Мастерсе» в Майами — здесь он дошел до четвертьфинала.

    Музетти

    Лоренцо тем временем четвертый год подряд дошел в Монте-Карло до четвертого круга.

    Лучшим результатом итальянца на этом турнире пока остается выход в четвертьфинал в 2023 году.

    На этой неделе Музетти совершил уже два мощных камбэка.

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    В первом круге Музетти выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 4:6, 7:5, 6:3.

    В следующем матче Лоренцо одержал волевую победу над чехом Иржи Легечкой — 1:6, 7:5, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.60, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.25.

    Прогноз: в прошлом году Маттео разгромил Лоренцо на траве в Штутгарте со счетом 6:4, 6:0. Не факт, что Музетти возьмет реванш, но нет никаких сомнений в том, что в предстоящем матче будет очень жарко. На грунте итальянцы устроят серьезные разборки за место в четвертьфинале.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.

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