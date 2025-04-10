Грек Стефанос Циципас сыграет против португальца Нуну Боржеша в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Боржеш

Нуну до этого сезона ни разу не играл в Монте-Карло даже на уровне квалификации, поэтому его текущий результат уже можно считать неплохим достижением.

Правда, без везения все-таки не обошлось. В первом раунде португалец встречался с Хольгером Руне, который не смог завершить матч из-за травмы. Датчанин снялся при счете 6:2, 3:0 в пользу соперника.

Во втором раунде было гораздо сложнее — Боржеш с трудом выиграл у Педро Мартинеса.

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В решающем сете испанец вел 4:2, но в итоге не воспользовался преимуществом, позволив Боржешу в концовке сделать два брейка.

При этом стоит отметить, что этот матч продолжался больше трех часов. Не факт, что Нуну успеет восстановиться к ближайшей игре.

Циципас

Стефанос попал в число первых восьми сеяных, поэтому для выхода в третий раунд ему надо было выиграть лишь один матч.

В стартовом матче грек одержал волевую победу над Джорданом Томпсоном — 4:6, 6:4, 6:2.

Первые две партии получились напряженными, а в решающей Циципас полность контролировал ситуацию.

Пока рано говорить о том, готов ли Циципас к защите титула, поскольку это был его первый за долгое время матч на грунте.

Но также стоит отметить, что в прошлом году Циципас начал в Монте-Карло с первого раунда и за весь турнир отдал лишь один сет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 4.34, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: два года назад Стефанос выиграл у Нуну в Риме со счетом 6:3, 6:3. Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче. Грек остановит уставшего португальца.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 20,5 за 2.23.