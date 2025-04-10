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    Циципас легко обыграет уставшего Боржеша?

    Боржеш — Циципас. Ставка (к. 2.23) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Боржеш — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против португальца Нуну Боржеша в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Боржеш

    Нуну до этого сезона ни разу не играл в Монте-Карло даже на уровне квалификации, поэтому его текущий результат уже можно считать неплохим достижением.

    Правда, без везения все-таки не обошлось. В первом раунде португалец встречался с Хольгером Руне, который не смог завершить матч из-за травмы. Датчанин снялся при счете 6:2, 3:0 в пользу соперника.

    Во втором раунде было гораздо сложнее — Боржеш с трудом выиграл у Педро Мартинеса.

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    В решающем сете испанец вел 4:2, но в итоге не воспользовался преимуществом, позволив Боржешу в концовке сделать два брейка.

    При этом стоит отметить, что этот матч продолжался больше трех часов. Не факт, что Нуну успеет восстановиться к ближайшей игре.

    Циципас

    Стефанос попал в число первых восьми сеяных, поэтому для выхода в третий раунд ему надо было выиграть лишь один матч.

    В стартовом матче грек одержал волевую победу над Джорданом Томпсоном — 4:6, 6:4, 6:2.

    Первые две партии получились напряженными, а в решающей Циципас полность контролировал ситуацию.

    Пока рано говорить о том, готов ли Циципас к защите титула, поскольку это был его первый за долгое время матч на грунте.

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    Но также стоит отметить, что в прошлом году Циципас начал в Монте-Карло с первого раунда и за весь турнир отдал лишь один сет.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 4.34, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: два года назад Стефанос выиграл у Нуну в Риме со счетом 6:3, 6:3. Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче. Грек остановит уставшего португальца.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 20,5 за 2.23.

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    Боржеш — Циципас: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 10.04.202512:00. Циципас легко обыграет уставшего Боржеша?
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