Боржеш
Нуну до этого сезона ни разу не играл в Монте-Карло даже на уровне квалификации, поэтому его текущий результат уже можно считать неплохим достижением.
Правда, без везения все-таки не обошлось. В первом раунде португалец встречался с Хольгером Руне, который не смог завершить матч из-за травмы. Датчанин снялся при счете 6:2, 3:0 в пользу соперника.
Во втором раунде было гораздо сложнее — Боржеш с трудом выиграл у Педро Мартинеса.
В решающем сете испанец вел 4:2, но в итоге не воспользовался преимуществом, позволив Боржешу в концовке сделать два брейка.
При этом стоит отметить, что этот матч продолжался больше трех часов. Не факт, что Нуну успеет восстановиться к ближайшей игре.
Циципас
Стефанос попал в число первых восьми сеяных, поэтому для выхода в третий раунд ему надо было выиграть лишь один матч.
В стартовом матче грек одержал волевую победу над Джорданом Томпсоном — 4:6, 6:4, 6:2.
Первые две партии получились напряженными, а в решающей Циципас полность контролировал ситуацию.
Пока рано говорить о том, готов ли Циципас к защите титула, поскольку это был его первый за долгое время матч на грунте.
Но также стоит отметить, что в прошлом году Циципас начал в Монте-Карло с первого раунда и за весь турнир отдал лишь один сет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 4.34, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.16.
Прогноз: два года назад Стефанос выиграл у Нуну в Риме со счетом 6:3, 6:3. Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче. Грек остановит уставшего португальца.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 20,5 за 2.23.