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    Дрейпер неприятно удивит в матче с Гироном?

    Дрейпер — Гирон. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Гирон
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Гирон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 08 Апреля 2025 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 17:00 Маркос Гирон

    Маркос Гирон

  • США
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    Дрейпер

    Джек в этом году еще ни разу не играл на грунте.

    При этом, в отличие от предыдущих сезонов, он попал в число восьми сеяных, которые начинают в Монте-Карло сразу со второго круга.

    В прошлом месяце Дрейпер дебютировал в топ-10. Это случилось сразу после того, как он выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс.

    В финале калифорнийского «тысячника» Дрейпер разгромил Хольгера Руне. Но главным событием стала, конечно же, его победа над Карлосом Алькарасом в полуфинале.

    Прогнозы на теннис

    В этом сезоне Дрейпер провел пока лишь 16 матчей, но на этом отрезке у него 13 побед и только три поражения.

    Гирон

    Маркос тем временем впервые в карьере прошел раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    В понедельник американец одержал победу над Денисом Шаповаловым — 6:3, 7:6.

    В первом сете Гирон не отдал ни гейма на подаче, а во втором сделал обратный брейк при счете 1:3 и чуть лучше соперника провел тай-брейк.

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    Ранее в этом году Гирон не выиграл ни одного матча только на «Мастерсе» в Майам, а его лучшим результатом пока остается выход в четвертый круг «тысячника» в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.28, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.64.

    Прогноз: в прошлом году Джек выиграл у американца на Australian Open и на траве в Штутгарте. При этом в обоих случаях британцу понадобились дополнительные сеты. Скорее всего, в этом плане не станет исключением и предстоящая встреча.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.

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