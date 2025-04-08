Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Гирон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек в этом году еще ни разу не играл на грунте.

При этом, в отличие от предыдущих сезонов, он попал в число восьми сеяных, которые начинают в Монте-Карло сразу со второго круга.

В прошлом месяце Дрейпер дебютировал в топ-10. Это случилось сразу после того, как он выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс.

В финале калифорнийского «тысячника» Дрейпер разгромил Хольгера Руне. Но главным событием стала, конечно же, его победа над Карлосом Алькарасом в полуфинале.

Прогнозы на теннис

В этом сезоне Дрейпер провел пока лишь 16 матчей, но на этом отрезке у него 13 побед и только три поражения.

Гирон

Маркос тем временем впервые в карьере прошел раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В понедельник американец одержал победу над Денисом Шаповаловым — 6:3, 7:6.

В первом сете Гирон не отдал ни гейма на подаче, а во втором сделал обратный брейк при счете 1:3 и чуть лучше соперника провел тай-брейк.

Ранее в этом году Гирон не выиграл ни одного матча только на «Мастерсе» в Майам, а его лучшим результатом пока остается выход в четвертый круг «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.28, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.64.

Прогноз: в прошлом году Джек выиграл у американца на Australian Open и на траве в Штутгарте. При этом в обоих случаях британцу понадобились дополнительные сеты. Скорее всего, в этом плане не станет исключением и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.