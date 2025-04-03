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    Сможет ли Чжэн выиграть у Саккари?

    Чжэн — Саккари. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Чарлстоне 3 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чжэн — Саккари
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    Циньвэнь Чжэн
    Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против гречанки Марии Саккари во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Саккари, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 03 Апреля 2025 года

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •  Чжэн Циньвэнь 01:00 Мария Саккари

    Мария Саккари

  • Греция
    •

    Чжэн

    У китайской теннисистки были проблемы в начале сезона, но сейчас она, по всей видимости, снова в порядке.

    Такой вывод напрашивается по итогам недавних крупных турниров в Северной Америке.

    На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Чжэн дошла до четвертьфинала, где уступила Иге Свентек.

    В Майами Циньвэнь тоже попала в восьмерку лучших. На этот раз она проиграла в 1/4-й Арине Соболенко.

    В прошлом сезоне Чжэн выиграла 17 из 21 матча на грунте, а ее главным достижением на этом покрытии стала победа на олимпийском турнире в Париже.

    Саккари

    Мария в первом раунде одержала уверенную победу над 126-й ракеткой мира Мариной Стакушич — 6:3, 6:2.

    В этом году теннисистка из Греции пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

    В Индиан-Уэллс и Майами Саккари проиграла в третьем раунде американке Кори Гауфф, в обоих случаях не взяв ни сета.

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    В прошлом году Саккари дошла в Чарлстоне до полуфинала. При этом в 2024-м она выиграла девять из 14-ти матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.36, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: Чжэн еще ни разу в этом году не играла на грунте, поэтому не факт, что после смены покрытия она сразу покажет свой лучший теннис. Скорее всего, китаянка и гречанка проведут больше 20 геймов, как и в двух предыдущих матчах.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.88.

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    Чжэн — Саккари: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 03.04.202501:00. Сможет ли Чжэн выиграть у Саккари?
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