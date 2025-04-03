Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против гречанки Марии Саккари во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Саккари, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чжэн

У китайской теннисистки были проблемы в начале сезона, но сейчас она, по всей видимости, снова в порядке.

Такой вывод напрашивается по итогам недавних крупных турниров в Северной Америке.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Чжэн дошла до четвертьфинала, где уступила Иге Свентек.

В Майами Циньвэнь тоже попала в восьмерку лучших. На этот раз она проиграла в 1/4-й Арине Соболенко.

В прошлом сезоне Чжэн выиграла 17 из 21 матча на грунте, а ее главным достижением на этом покрытии стала победа на олимпийском турнире в Париже.

Саккари

Мария в первом раунде одержала уверенную победу над 126-й ракеткой мира Мариной Стакушич — 6:3, 6:2.

В этом году теннисистка из Греции пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

В Индиан-Уэллс и Майами Саккари проиграла в третьем раунде американке Кори Гауфф, в обоих случаях не взяв ни сета.

В прошлом году Саккари дошла в Чарлстоне до полуфинала. При этом в 2024-м она выиграла девять из 14-ти матчей на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.36, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.14.

Прогноз: Чжэн еще ни разу в этом году не играла на грунте, поэтому не факт, что после смены покрытия она сразу покажет свой лучший теннис. Скорее всего, китаянка и гречанка проведут больше 20 геймов, как и в двух предыдущих матчах.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.88.