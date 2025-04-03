Чжэн Циньвэнь
Мария Саккари
Чжэн
У китайской теннисистки были проблемы в начале сезона, но сейчас она, по всей видимости, снова в порядке.
Такой вывод напрашивается по итогам недавних крупных турниров в Северной Америке.
На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Чжэн дошла до четвертьфинала, где уступила Иге Свентек.
В Майами Циньвэнь тоже попала в восьмерку лучших. На этот раз она проиграла в 1/4-й Арине Соболенко.
В прошлом сезоне Чжэн выиграла 17 из 21 матча на грунте, а ее главным достижением на этом покрытии стала победа на олимпийском турнире в Париже.
Саккари
Мария в первом раунде одержала уверенную победу над 126-й ракеткой мира Мариной Стакушич — 6:3, 6:2.
В этом году теннисистка из Греции пока ни разу не выигрывала больше одного матча.
В Индиан-Уэллс и Майами Саккари проиграла в третьем раунде американке Кори Гауфф, в обоих случаях не взяв ни сета.
В прошлом году Саккари дошла в Чарлстоне до полуфинала. При этом в 2024-м она выиграла девять из 14-ти матчей на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.36, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.14.
Прогноз: Чжэн еще ни разу в этом году не играла на грунте, поэтому не факт, что после смены покрытия она сразу покажет свой лучший теннис. Скорее всего, китаянка и гречанка проведут больше 20 геймов, как и в двух предыдущих матчах.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.88.