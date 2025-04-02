Американец Дженсон Бруксби сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Табило — Бруксби, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Табило

Алехандро благодаря прошлогодним успехам по-прежнему находится недалеко от топ-30.

Однако недавние результаты четко указывают на то, что чилиец может завершить сезон в конце первой сотни рейтинга.

Дело в том, что Табило в 2025-м до сих пор выиграл лишь два матча.

В прошлом месяце Табило сначала прошел раунд на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а потом в Майами.

А до этого у него была серия из семи поражений.

Прогнозы на теннис

Интересно, что в феврале Табило провалил грунтовые турниры в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго, уступив Ласло Джере, Чан Хсин Тсенгу и Федерико Кории соответственно.

Бруксби

Дженсон тем временем провел у Хьюстоне уже три матча.

Сначала американец прошел квалификацию — выиграл у аргентинца Федерико Гомеса и Патрика Мелоуни.

В первом круге Бруксби одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 6:4, 6:4.

Лучшим результатом Бруксби в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Бруксби проводит первый сезон после дисквалификации, из-за которой он не играл почти два года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 1.78, победу Бруксби букмекеры предлагают за 2.04.

Прогноз: чилиец, похоже, чересчур расслабился после всех успехов в прошлом году (два титул, один финал и полуфинал на «Мастерсе» в Риме). Скорее всего, встреча с американцем, у которого точно нет проблем с мотивацией, станет еще одним непростым испытанием для латиноамериканца.

Рекомендуемая ставка: победа Бруксби за 2.04.