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    Бруксби воспользуется спадом Табило?

    Табило — Бруксби. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Хьюстоне 2 апреля 2025 года

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    Дженсон Бруксби
    Американец Дженсон Бруксби сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Табило — Бруксби, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Табило

    Алехандро благодаря прошлогодним успехам по-прежнему находится недалеко от топ-30.

    Однако недавние результаты четко указывают на то, что чилиец может завершить сезон в конце первой сотни рейтинга.

    Дело в том, что Табило в 2025-м до сих пор выиграл лишь два матча.

    В прошлом месяце Табило сначала прошел раунд на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а потом в Майами.

    А до этого у него была серия из семи поражений.

    Прогнозы на теннис

    Интересно, что в феврале Табило провалил грунтовые турниры в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго, уступив Ласло Джере, Чан Хсин Тсенгу и Федерико Кории соответственно.

    Бруксби

    Дженсон тем временем провел у Хьюстоне уже три матча.

    Сначала американец прошел квалификацию — выиграл у аргентинца Федерико Гомеса и Патрика Мелоуни.

    В первом круге Бруксби одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 6:4, 6:4.

    Лучшим результатом Бруксби в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

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    Бруксби проводит первый сезон после дисквалификации, из-за которой он не играл почти два года.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 1.78, победу Бруксби букмекеры предлагают за 2.04.

    Прогноз: чилиец, похоже, чересчур расслабился после всех успехов в прошлом году (два титул, один финал и полуфинал на «Мастерсе» в Риме). Скорее всего, встреча с американцем, у которого точно нет проблем с мотивацией, станет еще одним непростым испытанием для латиноамериканца.

    Рекомендуемая ставка: победа Бруксби за 2.04.

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    Табило — Бруксби: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 02.04.202522:00. Бруксби воспользуется спадом Табило?
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